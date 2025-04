Présidentielle 2025 : Oligui Nguema remercie les Gabonais après sa victoire écrasante

Quelques heures après l’annonce officielle de sa victoire à l’élection présidentielle du 12 avril 2025, Brice Clotaire Oligui Nguema, élu avec 90,35 % des suffrages exprimés, a adressé un message solennel au peuple gabonais ce dimanche soir. Un discours empreint de gratitude, d’unité et de promesse de rassemblement.

« En ce jour si important pour notre démocratie, je tiens à m’adresser à vous, peuple gabonais, avec respect et reconnaissance », a-t-il déclaré en ouverture, avant de rendre grâce à Dieu « pour la force et la sagesse nécessaires à servir la Nation avec engagement et humilité ».

Bon déroulement du scrutin

Le président élu a salué la mobilisation exemplaire des Gabonaises et Gabonais tout au long de cette élection, remerciant « celles et ceux qui [lui] ont accordé leur confiance à travers leur vote ». Un message également tourné vers ses adversaires politiques, auxquels il a rendu hommage : « Je les félicite pour leur engagement démocratique. La richesse d’un pays réside aussi dans la diversité de ses voix ».

Oligui Nguema a par ailleurs tenu à souligner le rôle des observateurs nationaux et internationaux, des forces de défense et de sécurité, ainsi que du Ministère de l’Intérieur, qu’il a remerciés pour avoir assuré « le bon déroulement du scrutin » à travers tout le pays et à l’étranger.

Nouveau départ

Se présentant désormais comme le président de tous les Gabonais, sans distinction, il a lancé un appel à l’unité : « Notre avenir ne se construira pas dans la division, mais dans l’unité, le dialogue et l’action ». Une déclaration qui entend poser les fondations d’un nouveau chapitre politique, après 19 mois de transition entamés en août 2023.

Le message s’est conclu dans un ton solennel : « Que Dieu bénisse le Gabon ». Un moment fort qui marque le début du mandat du nouveau président élu, en attendant la validation des résultats par la Cour constitutionnelle de transition.