Présidentielle 2025 au Gabon : L’ancien Premier ministre Julien Nkoghe Bekale candidat si ...

L’ancien Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale, a laissé entendre qu’il pourrait se porter candidat à la présidentielle de 2025 si le général Brice Oligui Nguema, actuel président de la transition, ne se présentait pas. Lors d’une interview accordée samedi à TV5Monde, il a affirmé que tout dépendra du projet présenté par le général Nguema aux Gabonais, mais qu’il reste ouvert à cette possibilité : « Si M. Oligui n’est pas candidat, tout est envisageable ».

La future présidentielle gabonaise, destinée à mettre fin à la transition qui a vu la famille Bongo renversée du pouvoir, attise déjà les ambitions. Invité du journal Afrique de la chaîne française, l’ancien Premier ministre d’Ali Bongo s’est dit prêt à soutenir l’actuel président de la transition si son programme répond aux aspirations du peuple gabonais. Il a reconnu les actions posées par le général Oligui Nguema depuis sa prise de pouvoir, soulignant qu’elles vont dans la bonne direction.

La suppression de la primature

Par ailleurs, l’ancien Premier ministre approuve pleinement l’une des mesures phares de l’avant-projet de Constitution : la suppression du poste de Premier ministre. Ayant lui-même occupé cette fonction entre 2019 et 2020, il considère qu’elle est devenue inutile : « J’ai été le premier à proposer la suppression de la fonction de Premier ministre. J’ai été Premier ministre pendant 18 mois, et mes prédécesseurs et mes successeurs le diront : c’est une coquille vide ».

Et d’ajouter : « Tous les pouvoirs sont entre les mains du président. Il faut donc laisser au président assumer la responsabilité. C’est lui qui va au suffrage universel. C’est lui qui est élu. Il doit donc assumer ses responsabilités sans se défausser sur le Premier ministre ». Pour Nkoghe Bekale, il est logique de concentrer les responsabilités exécutives entre les mains du président élu directement par le peuple.

La limitation des mandats présidentiels

Selon lui, cette Constitution fixe enfin des limites claires en termes de mandats présidentiels, une mesure longtemps réclamée par les Gabonais. « Une Constitution n’est pas faite pour l’élite politique, mais pour le peuple. Les Gabonais veulent une alternance démocratique », a-t-il affirmé. La nouvelle loi fondamentale propose de limiter le nombre de mandats présidentiels à deux, avec une durée de sept ans chacun. Pour lui, ce délai est essentiel pour permettre aux dirigeants de travailler sereinement et d’atteindre leurs objectifs.

L’ancien Premier ministre comprend toutefois les inquiétudes de certains opposants, qui voient dans ce texte un projet conçu sur mesure pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema, actuel président de la transition. Il reconnaît la légitimité des doutes, mais estime que la priorité est de doter le pays d’une Constitution solide et conforme aux attentes du peuple.

Tout va pour le mieux

En ce qui concerne les critères d’éligibilité pour la présidentielle, Nkoghe Bekale est favorable à l’exigence d’une origine gabonaise pour les candidats et leurs conjoints. Il estime que, dans le contexte actuel, il est important pour les Gabonais de se sentir gouvernés par des dirigeants « sans attaches avec d’autres pays ».

Enfin, Nkoghe Bekale a salué les efforts de la transition actuelle, en particulier en matière de réconciliation nationale et d’inclusivité, tout en soulignant que tout est perfectible. Pour lui, l’essentiel est de continuer à travailler dans l’intérêt de tous les Gabonais.