Port-Gentil : Vision Patriotique, une association pro-CTRI portée sur les fonts baptismaux

Depuis l’avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le 30 août dernier, les associations de soutien se multiplient. Cela a encore été le cas ce mardi dans la capitale économique du Gabon où une nouvelle entité est venue grossir les rangs des associations pro-CTRI. Une pratique « opportuniste » héritée de l’ancien régime qui a encore de beaux jours à l’ère de transition.

Ce 21 mai, à Port-Gentil, une association nommée Vision Patriotique a vu le jour. Son objectif principal est d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations de la province de l’Ogooué-Maritime. Cette organisation non gouvernementale compte apporter son aide aux autorités nationales à travers la Plateforme pour la Reconstruction Nationale (PRN). Vision Patriotique se présente comme un organe bien structuré, porteur de valeurs d’éthique, de solidarité et de patriotisme.

Une vue de la conférence de presse d’hier

« Nous voulons toucher les Gabonais ordinaires afin d’améliorer leurs conditions de vie en agissant auprès des hautes autorités du pays. Le CTRI a pour vision de développer le Gabon, c’est dans cette optique que nous, enfants de la province de l’Ogooué-Maritime, avons jugé nécessaire de ne pas rester en marge », a précisé le leader de la plateforme Vision Patriotique, Steeve Mintsa Mi Owono.

L’occasion a été saisie par le leader de cette association pour présenter la composition du bureau provincial, comprenant essentiellement un président, trois vice-présidents, un secrétaire général et son adjoint, un trésorier et son adjoint, ainsi qu’un responsable de la coordination technique et un responsable du service juridique. Au cours de cette présentation, il a été question de la mise en place de chaque comité de pilotage, chargé d’analyser les diagnostics territoriaux et de proposer des solutions réalisables à court, moyen et long terme.

L’association propose d’accompagner concrètement la politique des autorités du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. « Agir pour la reconstruction nationale », tel est le slogan de Vision Patriotique, qui suggère l’implication de tous les Gabonais, qu’ils soient Punu, Fang, Omyénè, Téké, Obamba ou d’autres, dans les besoins urgents qui préoccupent le pays.

« Nous restons concentrés sur les actions spontanées visant à assurer l’approvisionnement en eau potable dans les foyers, à lutter contre l’insécurité croissante, et à résoudre les problèmes d’accès, de transport et d’éclairage dans les quartiers », a déclaré Steeve Mintsa Mi Owono.

Officiellement apolitique, cette association compte sur l’adhésion de nouveaux membres pour s’implanter dans la province et à l’intérieur du pays. Elle prévoit également de subsister grâce aux cotisations des membres, au soutien des bienfaiteurs et des entreprises.