Port-Gentil : Un bateau prend feu au large, pas de victimes mais des inquiétudes mécaniques

Un bateau de près de 15 mètres de longueur a pris feu ce jeudi 13 février aux alentours de 9 heures, à moins de 300 mètres des côtes de Port-Gentil. Aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

Un incendie spectaculaire et une évacuation réussie

Selon les premiers éléments, le navire appartiendrait à la compagnie de navigation River Tour et était utilisé pour le transport d’équipage dans le cadre des opérations de la compagnie pétrolière Assala Gabon. L’alerte a été donnée dès 8 heures, lorsque des passagers, qui s’apprêtaient à embarquer, ont remarqué une épaisse fumée noire s’élevant du bateau.

Une autre vue du navire en feu

Malgré les efforts des membres de l’équipage restés à bord, l’incendie s’est rapidement propagé, alimenté par la présence de carburant dans le navire. Face à l’ampleur des flammes, une équipe spécialisée en intervention maritime a été mobilisée afin d’assurer l’évacuation et éviter des pertes humaines. Les trois membres de l’équipage ont été secourus par un autre navire et évacués en toute sécurité vers une clinique pour un examen médical de précaution.

Des images largement partagées sur les réseaux sociaux

L’incendie, visible dans toute la ville, a provoqué une panique générale parmi les passagers et la population locale. Un épais panache de fumée noire s’est élevé dans le ciel, tandis qu’une forte explosion a été entendue. Les images impressionnantes du drame ont rapidement circulé sur WhatsApp et les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses interrogations sur les conditions de sécurité du transport maritime.

Plus de peur que de mal

Dans un communiqué, Assala Gabon a confirmé qu’un incident impliquant un bateau de transport d’équipage opéré par River Tour s’était produit à proximité de sa base logistique DPS, à Port-Gentil. La compagnie pétrolière précise qu’aucun blessé n’est à déplorer et que l’origine du sinistre reste indéterminée à ce stade. Assala affirme travailler en étroite collaboration avec River Tour et les autorités compétentes pour déterminer les causes de l’incendie et s’assurer que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient appliquées.

Face aux spéculations circulant sur les réseaux sociaux, suggérant un abandon des hélicoptères au profit des bateaux depuis l’acquisition d’Assala par Gabon Oil Company (GOC), l’entreprise a tenu à démentir ces rumeurs. Elle rappelle que les bateaux ont toujours fait partie des solutions de transport aux côtés des hélicoptères, et que cette politique ne résulte en aucun cas du récent changement de propriétaire. L’enquête se poursuit pour faire la lumière sur cet incident, qui soulève à nouveau la question de la sécurité des transports maritimes en offshore.