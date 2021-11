Port-Gentil : Les agents municipaux dans la rue pour dire non aux retards de salaires

« Pourquoi nous paye-t-on avec un mois de retard ? Où va l’argent ? Qui est derrière tout ça ? » Voilà autant de questions que se posent les agents de la mairie de Port-Gentil qui ne savent plus à quel saint se vouer. En effet, après une assemblée générale tenue le mercredi 3 novembre, les agents ont arpente les rues de la capitale économique gabonaise pour protester contre les retards de paiement de leur salaire.

Deux semaines après leur assemblée générale, la marche de protestation entamée hier par les agents municipaux est partie de la COSYGA, les services techniques de la mairie en passant par le carrefour Léon Mba pour finalement débarquer à l’ancien bâtiment de la SOGARA où sont implantés tous les différents secteurs de cette structure déconcentrée. Était notamment présent, le président du syndicat SOLIDARITÉ, le syndicat communal de la mairie de Port-Gentil.

« Ce n’est pas une marche en tant que telle. Simplement que ce matin par rapport à notre dernière réunion que nous avons eue à la COSYGA hier, nous avons décidé de nous retrouver à l’immeuble SOGARA où se trouve le SG de la mairie de Port-Gentil. Parce que évidemment nous avons écrit au maire Gabriel Tchango qui nous a répondu en nous envoyant chez le SG pour régler ce problème de virée de salaires. C’est la raison pour laquelle nous sommes là », a déclaré Jean-jaques Ogoula, président du syndicat SOLIDARITÉ.

Les conséquences de ces retards sont nombreuses. On note, le non-paiement des loyers auprès des bailleurs, mais aussi, le manque de moyens pour le paiement de la scolarité des apprenants et bien d’autres. Certains d’entre eux face à cet état de fait, sont contraints de contracter des fortes sommes d’argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins.

« Je n’ai pas terminé de payer les fournitures de mes enfants. Et quand je vais au travail je le fais à jeun et mes enfants n’ont pas l’argent du pain. Je fais comment et pourtant je travaille tous les jours ? Les maisons d’autrui ne sont pas payées. Je fais comment ? Et tous les jours, il faut être au travail. Moi, je revendique mon salaire. Mon salaire, voilà ! », a déploré une monitrice scolaire.

Il faut dire qu’un courrier avait été adressé à la mairie. Il était question que les deux parties s’asseyent afin de trouver des pistes de solutions pour que la situation des retards de salaires ne s’accentue plus. Les membres de syndicat ont finalement été envoyer paître. Une pilule qui a du mal à passer. « Au cas où il ne nous recevrait pas, à ce moment là on va déclencher la phase B. C’est-à-dire que les agents vont décider ce qu’il faudrait mener ensuite. C’est à eux de décider », a prévenu Jean-Jaques Ogoula.

Il faut dire que ce vendredi, si le bureau du conseil municipal ne réagit pas, selon les membres du syndicat, ils décideraient de passer à la vitesse supérieure. C’est-à-dire à une grève générale qui va entraîner une paralysie des services municipaux. Par ailleurs, ils tiendront encore une autre réunion de mise au point pour la suite des événements.