PK6 : Plusieurs jeunes braqueurs arrêtés à Libreville après une vidéo devenue virale

L’insécurité dans laquelle vivent de nombreux Librevillois n’est pas prête de s’estomper. Ce vendredi matin, suite à un énième braquage survenu au quartier PK6, la police gabonaise a mené une opération coup de poing pour tenter d’arrêter les auteurs des faits qui ont opéré en présence d’un militaire impuissant devant la scène. Grace à une vidéo du braquage devenue virale hier, la Direction de la sureté urbaine (DSU) a pu mettre aux arrêts 6 jeunes âgés de 18 à 24 ans qui terrorisaient les riverains du marché du PK6 mais aussi plusieurs autres quartiers environnant.

Les habitants du quartier PK6 vont pouvoir pendant un temps avoir moins peur de circuler de jour comme de nuit dans cette zone de Libreville. Et pour cause, il aura fallu qu’un riverain filme la scène d’un braquage opéré par des voyous pour que la police daigne se mettre en branle pour sécuriser et mettre hors d’état de nuire ces jeunes délinquants qui ont élu domicile dans la zone.

La courte vidéo à l’origine de leur arrestation

Les suspects interpellés hier sont Willy Angoue Mabiala (23 ans), Orly Den Stephens Houlaba Divassa (22 ans), Dany Lionel Amadou (20 ans), Dorlin Dormis Mouedi Mouedi (18 ans), Nick Farel Epouta (20 ans) et Chris Darlin Iboundji (24 ans). Une interpellation facilitée car la plupart de ces braqueurs étaient connus des services judiciaires. Ils ont été identifiés par la vidéo amateur. Une arrestation qui devrait en appeler d’autres devant l’éveil soudain du parquet de Libreville sur ces faits.

Dans la vidéo courte devenue virale, l’on voit clairement trois braqueurs s’en prendre à une victime au sol. Le tout devant un militaire qui aurait aussi été tenu en respect par les voyous avec des armes blanches. Une insécurité galopante qui ne concerne pas que les habitants du quartier puisque les voyous s’en étaient également pris à une adolescente de 17 ans dont le téléphone aurait été dérobé à bord d’un taxi.