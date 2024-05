Oligui Nguema en France : l’ambassade du Gabon a choisi une église pour sa rencontre avec la diaspora

Présent en France depuis ce jeudi, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, semble être victime de son succès. En effet, la grande rencontre avec la diaspora prévue ce samedi manquait de lieu en raison de l’engouement suscité. L’ambassade a eu toutes les peines du monde pour trouver une salle pouvant accueillir près de 4 000 Gabonais désireux d’échanger avec le nouvel homme fort du Gabon. Elle a ainsi jeté sn dévolu sur une église de réveil de la banlieue parisienne.

Après plusieurs jours d’errance, l’ambassade du Gabon en France a enfin trouvé une salle pour la rencontre prévue entre Brice Clotaire Oligui Nguema et la diaspora gabonaise établie dans cette partie d’Europe. Selon un communiqué du consulat général parvenu ce vendredi à la rédaction d’Info241, la rencontre de samedi aura lieu à l’Impact Centre Chrétien Cité Royale, situé au 21-23 rue des Vieilles Vignes, 77183 Croissy-Beaubourg.

Concernant les incompréhensions nées de cette situation ubuesque, l’Ambassade et le Consulat du Gabon en France ont tenu à clarifier certaines informations mal interprétées concernant le lieu de cette rencontre ainsi que la plateforme « AKOMA ». "L’objectif de cette rencontre est de rassembler le plus grand nombre de Gabonais. Pour cela, il a été nécessaire d’estimer le nombre de participants afin de choisir un espace approprié pour l’événement. À la veille de cette rencontre, la plateforme compte 3 901 inscrits", indique le communiqué signé de Pierre Mbeng Eyene.

"Concernant les projets proposés via la plateforme « AKOMA », un précédent communiqué avait précisé que la remise des dossiers devait se faire suivant le protocole indiqué par Mme l’Ambassadeur, lors de la rencontre. Les informations collectées par la plateforme seront intégrées dans un rapport qui sera remis au président de la République", rajoute-t-il. Avant d’inviter l’ensemble des Gabonais de la diaspora à venir massivement à cette rencontre avec le président de la transition.

"Mme l’Ambassadeur invite tous les participants, qu’ils soient inscrits ou non, à se munir d’une pièce d’identité prouvant leur nationalité gabonaise", conclut le communiqué officiel qui devrait ramener le calme dans cette diaspora visiblement très remontée contre les choix opérés par plusieurs hauts responsables de l’ambassade et ceux officieux qui ont souvent brillé par des ragots et des fake news sur le lieu de la rencontre entre Oligui Nguema et la diaspora.