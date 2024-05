Nouvelle Constitution gabonaise : le CTRI nomme la vingtaine de personnalités devant l’apprêter !

À l’issue du Dialogue national inclusif et de ses résolutions, une nouvelle constitution gabonaise est en cours d’élaboration. Pour concrétiser cette démarche, le comité pour la transition et la restauration des institutions a annoncé mardi soir la nomination de 23 personnalités au sein du Conseil constitutionnel national, chargé de piloter ce processus. À sa tête, la ministre de la réforme des institutions, Murielle Minkoue-Mintsa, a été désignée comme coordinatrice.

Le lancement de cette nouvelle étape marque un tournant significatif dans l’élaboration de la future constitution gabonaise. Le CTRI a diffusé hier soir un communiqué à la télévision publique, officialisant la mise en place du Conseil constitutionnel national, chargé de rédiger la nouvelle loi fondamentale du pays. Ce conseil est composé d’une vingtaine de personnalités, parmi lesquelles l’opposant Zacharie Myboto et le révérend Béni Ngoua Mbina qui assument le rôle de coordonnateurs adjoints aux côtés de la ministre.

Le communiqué du CTRI

En plus des trois coordinateurs, trois rapporteurs ont été désignés : le Dr Alexis Nang Ondo, enseignant, Abdu Razzaq Guy Kambogo et Gira Ondzangal, magistrat. Les membres du Conseil constitutionnel national comprennent également des figures majeures de la vie politique et sociale, notamment le ministre de la Défense nationale, la générale de division Brigitte Onkanowa, et le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Paul Marie Gondjout.

Parmi les autres membres figurent Anita Mébiame-Koumbi Guiedi, Vincent Lebondo Lemali, les professeurs Télesphore Ondo, Sylvestre Kouawou et Bruno Mve Ebang, ainsi que le Docteur Arsel Moro Ngui, Me Lubin Ntoutoume, Hughes Borobou Borobou, le Docteur Andy Grégory Léyinda Kota, le Dr Jean Delors Biyoghé Bi Ntougou, Diane Nkoulou Ondo, Jorys Nza Mamboundou et Bertille Andeme Obiang. Cette assemblée de personnalités devra concilier les résolutions du Dialogue national avec la future Constitution, qui sera soumise à l’Assemblée constituante avant son adoption finale par référendum.