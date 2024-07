Mangasport sacré double champion 2024 de volleyball du Gabon 8 ans plus tard !

Les équipes masculines et féminines de volley-ball de Mangasport ont triomphé samedi au gymnase du lycée national Léon Mba de Libreville, remportant l’édition 2024 du Championnat national Élite A en battant respectivement Kwan Institut Volley-Ball et Funny Volley-Ball.

La 32e édition du Championnat national élite A, disputée le 13 juillet à Libreville, a été décisive pour l’attribution des titres nationaux remis en jeu par la Fédération gabonaise de Volleyball. Mangasport, de retour dans l’élite nationale après huit ans d’absence, avait pour objectif de surpasser leurs performances passées. Ayant déjà envoyé un signal fort lors du précédent regroupement en se plaçant haut dans les classements, les protégés de Joslin Bagafou ont su répondre aux attentes.

L’équipe féminine de Mangasport lors de ce championnat

Le match masculin a tenu toutes ses promesses, déjouant les pronostics qui donnaient Kwan de Libreville vainqueur après avoir dominé les deux premiers sets. Les volleyeurs de Manga ont renversé la situation en remportant les deux sets suivants, avant de triompher au tie-break (15-13). De leur côté, les volleyeuses de Moanda ont été sacrées championnes du Gabon malgré une défaite serrée contre Funny VB (2-3), grâce à leurs performances solides lors des tours précédents.

Date Heure Sexe Code Match 12 juillet 20H H CNEA10 MANGA vs TGV 13 juillet 09H D CNEA11 MANGA-DFIP vs MANGA 13 juillet 11H H CNEA12 VVA vs MANGA 13 juillet 13H H CNEA13 KWAN vs TGV 13 juillet 16H D CNEA14 MANGA vs FUNNY 13 juillet 18H H CNEA15 MANGA vs KWAN 14 juillet 12H H CNEA16 VVA vs TGV 14 juillet 14H D CNEA17 FUNNY vs MANGA-DFIP 14 juillet 16H H CNEA18 KWAN vs VVA

Le programme de ce championnat

« Nous avons prouvé que notre travail cette saison a porté ses fruits. C’est une immense fierté, d’autant plus que 80% de notre effectif est composé de jeunes participant à leur premier championnat national. Cela montre que notre école de volley-ball fonctionne bien et que la relève est assurée », a déclaré Joslin Bagafou, président de Manga Volley-ball. L’entraîneur de la section masculine, Achille Baullen, a ajouté : « Ce n’était pas facile, mais c’est ça le volley-ball. Le jeu se décide souvent sur des détails, et l’équipe la plus intelligente l’emporte. Nous savions que le match serait difficile, mais nous avons redoublé d’efforts pour surmonter notre adversaire ».