La Fegahand reporte sine die la Coupe du Gabon interclubs prévue le mois prochain

Nouveau coup dur pour handball gabonais. Après avoir déjà essuyé cette année le report des championnats nationaux cadet et junior, le handball gabonais subit un nouveau revers. La Fédération gabonaise de handball (Fegahand) a annoncé le report de la Coupe du Gabon Interclubs, initialement prévue du 3 au 11 août 2024 à Mouila (Ngounié, sud du Gabon). Cette décision, communiquée par un courrier officiel daté du 25 juillet 2024 et adressé aux responsables des ligues, constitue une nouvelle douche froide pour les amateurs de handball, qui se réjouissaient déjà du retour de cette compétition absente des radars depuis six ans.

Dans cette correspondance adressée aux présidents des ligues, la Fegahand par la voix de sa secrétaire générale Christelle Mouloungui Mouloungui évoque des « circonstances imprévues » qui nécessitent un délai supplémentaire pour garantir la bonne organisation de la compétition. L’objectif est de s’assurer que l’événement se déroule dans des conditions optimales, offrant ainsi une expérience de qualité à tous les participants.

Le courrier de report à une date ultérieure indéterminée

Cette décision survient peu de temps après le report du Championnat national cadet et junior, ajoutant une nouvelle frustration pour les joueurs, les entraîneurs et les supporters. La date de la nouvelle programmation de la Coupe du Gabon interclubs reste indéterminée, et les autorités sportives fédérales ont exhorté les présidents des ligues à rester attentifs aux prochaines communications officielles.

Le président de la Fédération et la secrétaire générale ont exprimé leurs regrets pour cette situation et ont remercié les présidents des ligues pour leur compréhension et leur coopération. Ce report met en lumière les défis organisationnels persistants auxquels fait face le handball gabonais. L’absence de moyens adéquats et les imprévus logistiques continuent de perturber le calendrier sportif, impactant négativement le développement et la promotion de cette discipline.

Les réactions au sein de la communauté du handball gabonais sont mitigées. D’un côté, certains comprennent les contraintes organisationnelles et espèrent que ce délai permettra d’améliorer la qualité des compétitions futures. D’un autre côté, beaucoup expriment leur frustration face à ces reports successifs, qui nuisent à la motivation des athlètes et à l’enthousiasme des supporters. Ce d’autant que cette coupe n’a plus été organisée par le pays depuis 2018 pour des raisons diverses dont financières.