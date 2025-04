La diaspora gabonaise de France en colère devant l’opacité du franc électoral d’Oligui Nguema

À quelques jours de l’élection présidentielle gabonaise du 12 avril 2025, un scandale secoue la diaspora gabonaise en France. Alors que le candidat du Rassemblement des bâtisseurs (RDB), Brice Clotaire Oligui Nguema, avait promis un soutien logistique et financier pour assurer la mobilisation des électeurs de l’étranger, une affaire trouble vient entacher cette initiative. Un fonds électoral destiné à faciliter la campagne et l’organisation du vote de la diaspora aurait mystérieusement disparu, provoquant une vague d’indignation et de colère parmi les Gabonais de France.

Un fonds fantôme et une gestion opaque D’après plusieurs sources concordantes, un montant conséquent avait été débloqué pour permettre à la diaspora d’organiser des meetings, de financer des déplacements et d’assurer une couverture logistique pour le bon déroulement de la campagne en France. Mais alors que l’échéance approche, aucune trace de ce financement ne peut être trouvée. Les associations gabonaises et les comités de soutien au RDB dénoncent une gestion floue, voire un détournement pur et simple. Au cœur du scandale, un certain colonel Firmin Maurice Nguéma, présenté initialement comme diplomate, mais dont les investigations révèlent qu’il serait en réalité un simple agent des douanes, proche de la Première Dame Zita Oligui Nguema et du porte-parole du CTRI, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi. L’homme aurait pris en charge la gestion des fonds, mais aucune transparence n’a été apportée sur leur utilisation. Indignation et appel à la justice La diaspora gabonaise en France, qui espérait un soutien concret pour s’impliquer activement dans cette élection cruciale, se sent trahie. Plusieurs organisations de la communauté ont exprimé leur indignation face à ce qu’elles considèrent comme un abus de confiance et un vol organisé. « Où est passé l’argent ? Qui en a bénéficié ? » s’interrogent des militants, réclamant des comptes aux responsables du RDB et aux autorités gabonaises. Face à la grogne, le directoire de campagne d’Oligui Nguema a dépêché en urgence le politologue Dr Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, responsable de la diaspora au sein du RDB. Attendu à Paris le 3 avril, il devra tenter d’éteindre l’incendie et calmer une communauté en colère, qui menace de boycotter le vote si aucune explication satisfaisante n’est donnée. Un test de crédibilité pour Oligui Nguema Ce scandale tombe mal pour Brice Clotaire Oligui Nguema, dont la candidature est scrutée de près, tant au Gabon qu’à l’international. Ayant dirigé la Transition avec une certaine popularité, il se doit d’être irréprochable dans la gestion de sa campagne. La gestion opaque de ce fonds électoral constitue un sérieux test de crédibilité pour son équipe et pourrait ternir son image de réformateur. Pour beaucoup, ce fiasco financier rappelle les dérives du passé, où l’argent destiné à la diaspora se volatilisait sans explication. Si aucune action concrète n’est prise pour clarifier la situation et sanctionner les responsables, le candidat du RDB risque de perdre un soutien crucial parmi les électeurs de l’étranger. En attendant, la colère gronde, et le spectre d’une crise électorale plane sur la présidentielle à venir.