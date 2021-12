La coordination des syndicats de l’Ogooué-Maritime marque son soutien à la ville morte

La coordination des syndicats de l’Ogooué-Maritime ayant suspendu au mois de novembre dernier son mouvement de ville morte d’avertissement de 3 jours, a ce mercredi 15 décembre à Port-Gentil aux environs de 15 heures, marqué son soutien à la ville morte appelée par les autres organisations de la société civile.

« Nous renvoyons chaque travailleur et chaque citoyen à prendre ses responsabilités devant Dieu et devant l’histoire pour l’observation de la ville morte. Par ailleurs, pour la suite des événements, un préavis de grève sera déposé dans les tous prochains jours auprès des plus hautes autorités », a déclaré Jean-Robert Boundzanga, coordinateur provincial des organisations syndicales de l’Ogooué-Maritime.

Cependant, ces leaders syndicaux regroupés au sein de la Coordination provinciale de régulation de l’action syndicale, ont, dans le cadre du constat de la rupture du dialogue social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, « attiré à travers leurs différentes déclarations de presse, la sonnette d’alarme sur les dérives qui pourraient découler des décisions impopulaires prises par le gouvernement. Notamment en ce qui concerne le vaccin contre le covid-19 et la non gratuité du test PCR, incitant les populations à se faire vacciner obligatoirement », ajoute-t-il.

À cet effet, le 6 novembre dernier lors de l’assemblée générale tenue au siège social de l’Organisation nationale des employés du pétrole (O.N.E.P), ils ont à l’unanimité, pris une résolution invitant les populations à un mouvement d’avertissement dénommé ville morte. Elle s’étend du 15 décembre au 18 décembre 2021, de 4 heures 59 à 20 heures 59 minutes.

« Ce mouvement a pour objectif : contester les mesures impopulaires du gouvernement qui rendent d’une part le vaccin contre la pandémie du Covid-19 obligatoire, et d’autre part, contre les contrôles intempestifs opérés par les agents des forces de sécurité et de défense à savoir : la police, la gendarmerie et l’armée, transformant ces prétendus contrôles en racket, du fait qu’ils sont organisés à ciel ouvert », conclut-il.

À l’instar des autres nations du monde, le Gabon traverse depuis 2015, une crise économique sans précédent qui plombe l’économie de ce pays équatorial. Car, tous les indicateurs macro-économiques sont au rouges. Avec une population jeune de près de 2 millions d’habitants, étrangers compris, le pays ne sait pas encore remis de cette crise qui a entraîné la fermeture de plusieurs entreprises mettant ainsi, plusieurs familles au chômage.