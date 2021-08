Haïti : Le bilan du séisme de samedi s’élève désormais à 1 300 morts et 5 700 blessés

Alors qu’un précédent bilan faisait état de 724 décès, le séisme survenu samedi sur l’île est passé dimanche à 1 300 morts et 5 700 blessés. Le nombre de victimes devrait continuer d’augmenter fortement car de nombreuses maisons ont été rasées, les hôpitaux sont débordés et les autorités n’ont même pas été en mesure d’atteindre certains des quartiers les plus touchés.

Lire aussi >>> Haïti : Le bilan du tremblement de terre s’alourdit à 304 morts et plus de 1800 blessés

Tout en subissant les répliques du tremblement de terre de magnitude 7,2 qui a frappé principalement le sud-ouest, les habitants et les secours se sont affairés dimanche avec des moyens limités pour retrouver des survivants. Nombre d’engins lourds, camions et tractopelles s’activaient pour déplacer des dalles de béton des bâtiments effondrés dans la ville des Cayes près de l’épicentre du séisme, à quelque 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince.

Près de 30 000 maisons ont été détruites ou endommagées.