Des personnalités gabonaises appellent à une transition politique et non à la présidentielle du 26 août !

Plusieurs leaders politiques, des experts et des citoyens gabonais continuent d’appeler à une transition politique au Gabon en lieu et place de la présidentielle prévue le 26 août prochain. Ce samedi à Libreville, ils ont organisé une grande conférence aux allures de meeting pour faire adhérer le plus grand nombre à cette idée de transition politique qui continue son chemin.

Le samedi 29 juillet 2023, à 14h, le stade d’Awendjé à Libreville a accueilli un grand rassemblement politique marqué par la présence de plusieurs leaders politiques, dont Privat Ngomo, ex-candidat à l’élection présidentielle, Marie Josée Ayi de la diaspora, Pierre Akendengue et d’autres personnalités publiques. L’objectif de ce débat était de promouvoir une transition politique pacifique permettant d’obtenir un changement indépendant de l’état souverain actuel et de la France. Le mouvement appelle à privilégier la voie d’une transition plutôt que de sombrer dans une guerre civile, symbolisée par leur slogan évocateur « Élections = plusieurs morts, transition = 0 mort ». L’un des points centraux du débat publique était le constat amer de la non prise en compte du choix du peuple gabonais issu des urnes en raison de fraudes électorales persistantes du régime au pouvoir. Cette situation a entraîné des conséquences désastreuses pour le pays, avec de nombreuses vies perdues lors de troubles politiques de 1993 à 2016. Ainsi, la nécessité d’une transition politique était unanimement reconnue par les acteurs présents comme étant le moyen le plus approprié pour sortir de ce cycle de violences. Il faut dire que la Constitution gabonaise actuelle ne prévoit pas un tel cas de figure exempté l’élection du président par voie électorale. Mais les acteurs politiques impliqués dans ce mouvement de transition aspirent à mettre en place une alternative pour prévenir les fraudes électorales et les pertes en vies humaines. Leur objectif est de réaliser une transition pacifique vers un nouveau système politique plus équitable et stable. Face aux risques accrus de violences liées à la perspective des élections en 2023, les leaders politiques, notamment Marie Josée Ayi de la diaspora, ont souligné l’importance d’une pause politique. Elle considère la transition politique comme une solution porteuse de paix, visant à mettre fin à l’effusion de sang et aux divisions qui ont terni le potentiel de ce pays riche en ressources qu’est le Gabon.