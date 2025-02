Gabon : Bulletin unique, 14 jours de campagne et 10 jours pour candidater à la présidentielle du 12 avril !

Après l’adoption, le 22 janvier dernier, de la date du scrutin de la présidentielle gabonaise de fin de transition, initialement prévue en août et avancée au 12 avril, le gouvernement de la transition a pris, ce jeudi en Conseil des ministres, quatre nouveaux décrets y relatifs. Ces textes portent sur la période électorale, la nature du bulletin de vote qui sera unique, les dates de dépôt des candidatures et l’encadrement du financement des campagnes électorales.

Qui sera le futur président du Gabon post-transition ? Pour répondre à cette question, le gouvernement de la transition, via le ministère de l’Intérieur, a fait adopter en conseil des ministres ce 13 février, une série de décrets fixant le calendrier électoral et ses contours. Si la date du premier tour du scrutin était déjà fixée au 12 avril, plusieurs éléments manquaient encore à l’appel et ont désormais été complétés par les autorités de la transition.

Ouverture et clôture de la campagne électorale

Le premier décret fixe la période de la campagne électorale. Conformément à l’article 90 du nouveau Code électoral, la campagne s’ouvrira le samedi 29 mars 2025 à minuit et prendra fin le vendredi 11 avril 2025 à 23h59, soit deux semaines de campagne pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Cette mesure vise à assurer une égalité de temps de préparation pour tous les candidats en lice.

Une autre vue du conclave gouvernemental de ce jeudi

En encadrant strictement la période de campagne, ce décret garantit que tous les candidats disposent du même laps de temps pour exposer leurs programmes et convaincre l’électorat. Il permet également d’éviter toute prolongation abusive qui pourrait nuire à l’organisation du scrutin.

Adoption d’un bulletin de vote unique

Le deuxième décret prévoit l’utilisation d’un bulletin de vote unique, sur lequel figureront les noms, prénoms et photographies des candidats. Ce bulletin comportera également des signes distinctifs permettant d’identifier les candidats indépendants et ceux issus de partis politiques ou de groupements reconnus.

Cette initiative vise à simplifier le processus de vote et à limiter les risques de fraude. L’instauration d’un bulletin unique permet également de réduire les coûts de production et de distribution des documents électoraux. Elle contribue à renforcer la transparence du scrutin en éliminant la possibilité de confusion liée à l’utilisation de bulletins multiples par candidat.

Modalités de dépôt des candidatures

Le troisième décret fixe la période de dépôt des candidatures à l’élection présidentielle. Les candidats pourront soumettre leurs dossiers entre le 27 février et le 8 mars 2025, de 08h00 à 18h00 , auprès de la commission électorale spéciale mise en place à cet effet et présidée par le ministre de l’Intérieur.

Ce délai de 10 jours encadré permet aux autorités d’examiner les dossiers et de garantir la transparence du processus. Les déclarations de candidature devront respecter un cadre précis, incluant la fourniture de documents justifiant l’éligibilité des postulants.

Encadrement des comptes de campagne

Enfin, le quatrième décret fixe les modalités de présentation et de validation des comptes de campagne électorale. Chaque candidat, liste ou parti politique devra établir un compte prévisionnel précisant les ressources mobilisées et les dépenses engagées. Ce document devra être déposé auprès de la Cour des Comptes ou de la chambre provinciale des Comptes compétente, quatorze jours avant le scrutin.

Cette mesure vise à renforcer la transparence financière des campagnes électorales, avec un plafond fixé à 10 milliards de FCFA pour le premier tour et à 5 milliards de FCFA pour le second tour, si celui-ci a lieu. Elle entend également prévenir les financements illégaux. Le contrôle strict des comptes de campagne est une garantie contre les dérives et assure un traitement équitable entre les différents candidats.