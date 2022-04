Les enseignants de la formation professionnelle du Gabon en grève depuis le 9 mars

Au terme d’une énième assemblée générale ce mercredi au sein de l’institut Basile Ondimba de Libreville les enseignants membres du Synepfop ont exprimé une fois de plus leur ras-bol face au mutisme de la direction générale et des autorités de tutelle. Les agents en grève revendiquent entre autres le paiement immédiat des vacations des centre de formation professionnelle (CFP) du Gabon.

Mais aussi, la mise en place du nouveau conseil d’administration de l’Agence nationale de formation et d’enseignement professionnels (ANFEP), la mise en exécution des recommandations de la commission ad hoc, la tenue d’une commission d’affections et mutations de l’agence, le renouvellement et le renforcement des équipes dirigeantes des centres de formation publics.

« Rien avance depuis notre rentrée en grève le 9 mars dernier, nous sommes toujours au même point », a expliqué Hedmond Hendet Ngadi président du Synepfop. Avant d’ajouter : « Nous continuons cette grève générale et illimitée aussi longtemps que toutes nos revendications ne seront pas prises en compte ». Une autre assemblée générale est prévue pour ce vendredi 18 mars 2022.