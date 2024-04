Dialogue national inclusif du CTRI, le 6e du genre de l’histoire politique du Gabon

Le Gabon s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire politique avec l’ouverture du Dialogue national ce mardi convoqué par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) qui ont arraché le pouvoir à Ali Bongo. Cette initiative, bien que familière dans son concept, promet d’apporter des changements significatifs, marquant ainsi une évolution dans le processus de consultation et de prise de décision dans le pays. Il s’agit de la 6e du genre organisé au Gabon depuis le retour du multipartisme en 1990.

Il est indéniable que les dialogues politiques ne sont pas une nouveauté au Gabon. En effet, le pays a déjà organisé quatre rencontres de ce genre par le passé. Cependant, ce qui différencie celui-ci des précédents, c’est la diversité des participants qui y prendront part. En plus des acteurs politiques traditionnels, la société civile, les militaires et d’autres composantes de la société gabonaise auront leur place autour de la table des négociations.

Date Événement 23 mars - 21 avril 1990 Conférence nationale 5 septembre - 27 septembre 1994 Les Accords de Paris 12 mai - 24 mai 2006 Les Accords d’Arambo 27 mars - 25 mai 2017 Dialogue national d’Angondjé 13 février - 23 février 2023 Concertation Politique Majorité/ Opposition

Rétrospectivement, l’année 1990 reste gravée dans les mémoires comme celle où le Gabon a tenu sa première Conférence nationale, une étape cruciale dans l’histoire politique du pays. Cette initiative était alors une réponse nécessaire à un climat social tendu, caractérisé par des manifestations et des grèves, signes d’un mécontentement généralisé. Sous la pression populaire, le régime de l’époque avait été contraint d’organiser cette rencontre pour rétablir un semblant de stabilité et de légitimité.

Cependant, les espoirs de changement suscités par la Conférence nationale de 1990 ont été de courte durée. Les élections présidentielles de 1993 ont été marquées par des contestations et des accusations de fraude, plongeant le pays dans une période d’instabilité politique. Malgré les tentatives ultérieures de réforme électorale, telles que les Accords d’Arambo, la fraude électorale est restée un problème persistant, sapant la confiance du peuple gabonais dans le processus démocratique.

L’échec de la concertation politique de février 2023, qui s’est révélée être une manœuvre visant à assurer la réélection du président sortant, a mis en lumière les lacunes du système politique en place. Cette mascarade a conduit à des tensions croissantes et à une perte de légitimité du gouvernement.

Dans ce contexte, le Dialogue national qui s’ouvre aujourd’hui revêt une importance cruciale. En incluant un éventail plus large de participants et en abordant les défis actuels avec une approche inclusive, il offre une opportunité unique de trouver des solutions durables aux problèmes politiques, économiques et sociaux auxquels le Gabon est confronté.

Cependant, la réussite de ce Dialogue dépendra de la volonté politique des participants à dépasser les intérêts partisans et à travailler ensemble pour l’intérêt supérieur du pays. Seul un engagement sincère envers le dialogue, la transparence et la démocratie permettra de construire un avenir meilleur pour tous les Gabonais.