Dialogue national inclusif au Gabon : les résolutions de la commission économique

Sous la présidence éminente du professeur Gabriel Zomo Yebe, la Commission « économique » du Dialogue national inclusif du Gabon a dévoilé samedi ses résolutions, jetant ainsi les bases d’une vision ambitieuse pour l’avenir économique du pays. Parmi elles, la diversification de l’économie, la restauration de la confiance, la promotion de l’entrepreneuriat local, la résolution du problème de la vie chère ou encore l’amélioration de la gouvernance budgétaire et financière.

Dans un discours poignant, le Pr Gabriel Zomo Yebe a souligné hier au stade de l’amitié sino-gabonaise d’Akannda, l’importance cruciale du dialogue national dans un pays confronté à des défis démocratiques, économiques et sociaux. C’était à la faveur de la grande plénière générale des travaux du Dialogue national. Reconnaissant les risques inhérents à ces défis, le président de cette commission a mis en évidence la nécessité d’une approche holistique, englobant les dimensions politique, économique et sociale.

Le discours bilan du président de cette commission, hier à Akanda

Au cœur des résolutions de la Commission économique réside la volonté de diversifier l’économie gabonaise, autrefois dépendante des revenus pétroliers. Cette vision audacieuse vise à créer une économie dynamique axée sur la production et la création d’emplois. Pour y parvenir, la Commission présidée par le Pr Gabriel Zomo Yebe s’est engagée à restaurer la confiance des jeunes, des PME et des fonctionnaires, tout en promouvant activement les entreprises locales dans les marchés publics.

Résolutions Description Diversification de l’économie Transition d’une économie centrée sur les revenus pétroliers vers une économie diversifiée axée sur la production et la création d’emplois. Restauration de la confiance Rétablissement de la confiance des jeunes, des PME, des fonctionnaires et des entreprises locales envers l’économie gabonaise. Promotion active des entreprises locales dans les marchés publics. Modernisation des infrastructures Combler les lacunes infrastructurelles et énergétiques pour soutenir le développement économique. Modernisation des infrastructures routières et énergétiques en partenariat avec les autres membres de la CEMAC. Transformation structurelle Entreprendre des transformations structurelles en collaboration avec les autres pays de la CEMAC. Exploiter les avantages comparatifs et diversifier l’économie à travers des secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie du bois et les technologies de l’information. Sécurité alimentaire Renforcement de la sécurité alimentaire en favorisant la production locale, notamment dans le secteur agricole. Promotion de l’entrepreneuriat local Favoriser l’entrepreneuriat local et la promotion des PME-PMI. Réserver la sous-traitance aux entreprises locales dans les marchés publics. Réforme des institutions financières et sociales Réformer les institutions financières et sociales telles que les OPS, la CNSS, la CNAMGS et la CCPF pour assurer une gestion efficace et transparente. Résolution du problème de la vie chère Régler le problème de la vie chère pour améliorer le niveau de vie des citoyens. Amélioration de la gouvernance budgétaire et financière Renforcer la gouvernance budgétaire et financière pour une gestion efficace de la dette et des finances publiques. Reconquête de l’avantage comparatif dans les services Revoir l’avantage comparatif dans les secteurs des services pour renforcer la compétitivité économique. Priorité à l’industrie nationale Promouvoir l’industrie nationale en réservant la sous-traitance aux entreprises locales. Renforcement des capacités des PME-PMI Renforcer les capacités des PME-PMI en mettant en place des programmes de formation et de soutien. Politique industrielle commune avec la CEMAC Développer une politique industrielle commune avec les autres pays de la CEMAC pour exploiter les synergies régionales.

La question cruciale de l’infrastructure et de l’énergie n’a pas été négligée. Sous la direction du Pr Gabriel Zomo Yebe, la Commission reconnaît l’urgence de combler les lacunes infrastructurelles et énergétiques pour soutenir le développement économique. En partenariat avec les autres membres de la CEMAC, des initiatives sont prévues pour moderniser les infrastructures routières et énergétiques, facilitant ainsi l’accès aux marchés locaux pour la production nationale.

Dans une perspective à plus long terme, la Commission présidée par le Pr Gabriel Zomo Yebe s’engage à entreprendre des transformations structurelles en collaboration avec les autres pays de la CEMAC. Cette approche régionale vise à exploiter les avantages comparatifs et à diversifier l’économie à travers des secteurs tels que l’exploitation minière, l’industrie du bois et les technologies de l’information et de la communication.

L’agriculture, identifiée comme un secteur stratégique, est appelée à jouer un rôle central dans la diversification économique du pays. Sous la direction éclairée du Pr Gabriel Zomo Yebe, la Commission envisage de renforcer la sécurité alimentaire en favorisant la production locale.

Les résolutions de la Commission économique du Dialogue national inclusif du Gabon et ses 4 sous-commisions, présidée par le Pr Gabriel Zomo Yebe, reflètent une vision ambitieuse et globale pour l’avenir économique du pays. En mettant l’accent sur la diversification, l’infrastructure et la collaboration régionale, ces mesures visent à créer un environnement propice à la croissance économique durable et à l’inclusion sociale.