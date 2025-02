Délestages au Gabon : le Woleu-Ntem alimenté en 3 phases au réseau électrique équato-guinéen

Face aux coupures d’électricité récurrentes qui affectent le Gabon, notamment dans la province du Woleu-Ntem, une solution vient d’être mise en place. Le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ont inauguré ce samedi à Ebebiyin (Guinée équatoriale), l’interconnexion électrique entre leurs deux pays. Un projet stratégique qui vise à renforcer l’approvisionnement en électricité et à soulager des populations confrontées aux délestages.

Un approvisionnement en trois phases

La Guinée Équatoriale va fournir 10 MW d’électricité aux villes et villages du Woleu-Ntem, permettant de palier progressivement à leurs besoins quotidiens. Les deux chefs d’État ont symboliquement procédé à la mise en marche de la commande d’alimentation, avant d’effectuer la visite des installations du poste d’interconnexion et de comptage de 20 kV.

Le président gabonais devant la plaque inaugurale

La mise en œuvre se fera en trois étapes :

Phase 1 : Bitam et Ebe-Be-Yine

Cette première étape, déjà opérationnelle, permet l’importation immédiate de 3 MW.

La commune de Bitam et ses environs seront les premiers bénéficiaires.

L’impact économique est notable, avec une réduction estimée à 2 milliards de FCFA par an sur les coûts en gasoil.

Phase 2 : Oyem et Medzeng

Cette étape vise à relier Oyem directement au réseau électrique équato-guinéen.

Une avancée clé pour la capitale provinciale du Woleu-Ntem, souvent touchée par des coupures prolongées.

Phase 3 : Medouneu

Dernière phase du projet, elle permettra d’étendre la connexion à cette localité enclavée.

À terme, ce dispositif bénéficiera aux villes d’Oyem, Bitam, Medouneu, Mitzic et Minvoul, assurant une alimentation plus stable et fiable.

Une énergie plus propre et un réseau plus stable

L’électricité importée proviendra d’une centrale hydroélectrique , garantissant un approvisionnement plus écologique, fiable et continu. Contrairement aux groupes électrogènes actuellement utilisés, cette source d’énergie limitera les perturbations sur le réseau et réduira la dépendance aux combustibles fossiles.

Ce projet est le fruit d’un accord signé le 8 février 2025 en Guinée Équatoriale, en marge de la 6ᵉ session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement des États de l’Afrique Centrale. Il marque une étape importante dans la coopération énergétique entre le Gabon et la Guinée Équatoriale, mais aussi dans l’intégration sous-régionale au sein de la CEEAC et de la CEMAC.