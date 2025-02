Délestages à Libreville : 2 groupes électrogènes d’urgence et 70 MW promis par Karpowership

Face à la crise énergétique qui frappe le Grand Libreville, les autorités gabonaises ont pris des mesures urgentes pour y remédier. Ce mercredi, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a annoncé l’acquisition de deux nouveaux groupes électrogènes d’une capacité de 1500 Kva et 850 Kva. De plus, un accord a été conclu avec Karpowership pour la fourniture de 70 MW d’électricité à Libreville dans un délai de cinq jours, et ce, à un coût réduit.

Dans une post hier, le président de la transition a justifié ces décisions par l’urgence de la situation. « Devant l’urgence énergétique actuelle, j’ai pris des mesures pour y remédier : deux nouveaux groupes de 1500 Kva et 850 Kva ont été acquis, et un accord a été conclu avec Karpowership pour fournir 70 MW à Libreville d’ici 5 jours, à un coût réduit. Nous héritons d’un système fragile où les infrastructures fonctionnent à flux tendu, mais je reste déterminé à améliorer l’accès à l’électricité pour tous les Gabonais », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Une vue des deux nouvelles acquisitions de l’Etat

Cette annonce fait suite à une rencontre entre le Président de la Transition et le ministre de l’Énergie et des Ressources hydrauliques, Séraphin Akure Davain, accompagné des principaux acteurs du secteur. Lors de cette audience, le Chef de l’État a insisté sur la nécessité de trouver des solutions pérennes pour mettre fin aux délestages qui affectent durement la population. L’accord avec Karpowership, entreprise spécialisée dans la production d’électricité à partir de navires-centrales, constitue une réponse immédiate à la crise. Cette initiative vise à stabiliser la distribution d’énergie dans Libreville et ses environs, le temps de mettre en place des solutions durables.

Les délestages récurrents qui touchent Libreville sont le reflet d’un réseau électrique vieillissant et sous-dimensionné par rapport à la demande croissante. L’initiative du gouvernement marque ainsi une étape cruciale vers l’amélioration de l’approvisionnement en électricité et la modernisation des infrastructures énergétiques du pays. Les Gabonais attendent désormais avec impatience l’entrée en service de ces nouvelles installations et espèrent que ces mesures d’urgence s’accompagneront de réformes structurelles pour garantir une alimentation en électricité stable et fiable à long terme.