De l’hôtel Dowé à l’aéroport Joseph Rendjambé : Oligui Nguema imprime sa marque à Port-Gentil

En visite officielle à Port-Gentil ce mardi, le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé la reconstruction de l’hôtel Dowé, lieu où l’opposant Joseph Rendjambé Issani fut assassiné en 1990. Ce projet s’inscrit parmi les grandes mesures de sa tournée républicaine. Lors de son passage dans la capitale économique gabonaise, il a également procédé à la débaptisation et à la rebaptisation de l’aéroport international de Port-Gentil, qui portera désormais le nom de Joseph Rendjambé Issani.

Rencontres et échanges

Entre entretien avec la communauté Orungu, échanges au district de Mpaga dans le département de Bendjé avec les populations sur leurs conditions de vie, entretien avec les responsables de Perenco dans le cadre de l’incident de Becuna et la grande rencontre à la foire municipale Pierre Louis Agondjo Okawé, le général Oligui Nguema a d’abord procédé à la débaptisation et à la rebaptisation de l’aéroport international Joseph Rendjambé Issani de Port-Gentil.

La levée du portait de l’illustre disparu

Ce fut un moment émouvant auquel Dieu a été invité à protéger et à redonner un nouvel élan à l’aviation civile de la localité, partant du pays. « Confier un aéroport à Dieu, c’est aussi une manière de lui demander de protéger ce pays. C’est de demander à Dieu de donner au Gabon de décoller selon sa volonté » , a indiqué Euzébius Chinekezy Ogbonna Managwu.

Hommage et Reconnaissance

Pour la famille de l’illustre disparu, Charles Tchen, l’un des frères du disparu, voit en cette reconnaissance des plus hautes autorités le témoignage du combat mené par son frère, qui a marqué les générations et inspire encore les leaders associatifs et politiques. « C’est quelque chose de très important non seulement pour nous, mais également pour les populations de l’Ogooué-Maritime et du Gabon. Cela représente l’histoire du Gabon » , a-t-il dit.

La cérémonie religieuse

Cette rebaptisation marque bien évidemment le symbole d’une revitalisation des infrastructures aéroportuaires, et une normalisation tout comme une modernisation de bâtiments de ce calibre laissés à l’abandon des années durant. « Pour nous, c’est un mérite qui doit être là et ce changement de nom est une très bonne chose pour nous. Les populations seront très enchantées car Rendjambé était un homme politique » , reconnaît Charles Tchen.

Engagements et vision

Le fils en vie de feu Joseph Rendjambé Issani, en exil des dizaines d’années durant, en larmes, n’a pas manqué de faire savoir sa joie dans cet acte. « Joseph Rendjambé n’est pas seulement un Orungu ou un Nkomi, c’était un patriote. C’était un rassembleur qui était au-delà du clivage ethnique » , a fait savoir Issani Rendjambé, l’un des enfants du défunt encore en vie.

Le fils du disparu

« Nous affirmons que les idéaux de liberté, de justice et de progrès pour lesquels il s’est battu continueront de guider notre action », a affirmé Brice Clotaire Oligui Nguema. C’était également l’occasion pour le président de la transition gabonaise de faire savoir à l’assistance la reconstruction très prochaine à Libreville de l’hôtel Dowé. Un monument incontournable de l’histoire du Gabon, dans lequel ce digne fils avait été assassiné un 23 mai 1990.

Hommage au disparu

« Je m’engage ici devant vous, comme Libreville manque d’hôtels, à reconstruire l’hôtel Dowé au même lieu où il a été sauvagement assassiné. Et cet hôtel portera désormais son nom, Joseph Rendjambé Issani. Ce sera l’hôtel du 23 mai 1990 », promet le chef de la transition. Pour ce faire, il faut impérativement moderniser les installations de l’aviation civile des villes de Franceville, Oyem, Mouila, Lambaréné, Makokou, Tchibanga et Koulamoutou.

Photo de famille

Un enjeu important pour accroître l’économie nationale dans l’optique de doubler le réseau aérien national d’ici 2030. Dans sa vision de faire du Gabon un hub régional et international, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé l’augmentation à 50 % des connexions régionales et internationales, dont l’objectif est de permettre la création de milliers d’emplois directs et indirects à travers le pays.

« Ils ne seront pas de simples points d’atterrissage mais de véritables plateformes de développement économique. Notre vision est de faire de notre pays un hub régional en Afrique », promet Brice Clotaire Oligui Nguema.