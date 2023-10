Comment la Young Team de Noureddin Bongo a dérobé deux grands hôtels à l’Etat gabonais !

Les Gabonais ne sont toujours pas au bout de leur peine dans la découverte de la « furie criminelle » des biens de l’Etat mise en place par la Young Team de Noureddin Bongo. Ce mardi, on appris que les anciens « collégiens » du Bord de mer avait réussi le coup parfait celui de dérober en toute légalité à l’Etat gabonais deux principaux hôtels de renommée internationale de la capitale gabonaise. A la manœuvre, le fils de l’ancien imam de Libreville Abdoul Oceni Ossa mais aussi l’épouse du fils aîné d’Ali Bongo : Léa Bongo Valentin.

Le système de prédation de l’Etat de Noureddin Bongo ne connaissait aucune limite. Dernier fait en date l’acquisition frauduleuse des deux principaux hôtels internationaux de Libreville : le Radisson Blu Okoume Palace et le Méridien Ré-Ndama. Pour y arriver, Abdoul Oceni Ossa via l’entreprise Wally Hotels était parvenu à faire louer à l’Etat ses deux hôtels avant de les racheter pour la modique somme de 26 milliards.

L’hotel Ré-Ndama, propriété de Wally Hotels de la Young Team

Derrière Wally Hotels se cachaient habillement outre l’homme de mains de Noureddin Bongo, Abdoul Oceni Ossa, sa femme Léa Bongo Valentin et un 3e larron Cédric Ratanga. Ces actionnaires révolutionnaires du secteur hôtelier gabonais étaient devenus les propriétaires fonciers de l’emplacement de ces deux hôtels prisés de la capitale gabonaise avant de faire passer les loyers de 21 milliards en 2021 à 40 milliards en 2023.

Une asphyxie rondement menée qui a permis l’acquisition de ces deux structures hôtelières pour une bouchée de pain. Si Abdoul Oceni Ossa et Noureddin Bongo ont depuis été jetés en prison pour de nombreuses malversations, la justice gabonaise qui a ouvert une enquête sur ce braquage en règle de l’Etat, s’intéresse davantage sur l’origine des fonds ayant conduits à cette acquisition pour le moins curieuse.

Le Radisson Blu Okoume Palace de Libreville également

Les actionnaires de Wally Hotels devraient certainement dans les prochains jours s’expliquer sur ce montage financier outrancier qui détrousse le contribuable gabonais de ses deux plus juteux complexes hôteliers. Les interrogatoires des autres larrons Léa Bongo Valentin et Cédric Ratanga devraient nous en apprendre plus sur ces entrepreneurs du palais présidentiel et leur boulimie à détrousser l’Etat de ses biens pour en faire leurs propriétés égoïstes et mortifères.