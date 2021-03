Boulevard triomphal : 9 mois pour réhabiliter 3 km de route à l’arrêt depuis 2 ans !

Le gouvernement gabonais vient de relancer la réhabilitation du boulevard triomphal-Affaires étrangères de Libreville. Lancés pourtant le 25 octobre 2019 pour 6 mois, les travaux confiés initialement au français Colas auront finalement été arrêtés pour surfacturation. Cette fois, le ministre des Travaux publics promet que le chantier ira à son terme. Soit 9 mois pour 3 km de tronçon en 2x2 voies. Une autre prouesse gouvernementale !

Habitants de la capitale gabonaise, préparez-vous à vivre 9 mois de perturbation de la circulation au centre-ville. Le ministère des Travaux publics, de l’Équipement et des Infrastructures annonce le redémarrage des travaux de voiries du boulevard triomphal. « Il est conseillé vivement aux usagers, pour cette première phase des travaux, d’emprunter les voies de derrière l’immeuble du 2-Décembre et le Sénat conduisant vers les quartiers Cocotiers et ministère de la Fonction publique pour les déplacements entre les feux tricolores de l’hôtel des Affaires étrangères et le Rond-point de la Démocratie », a prévenu Léon Armel Bounda Balonzi.

Et pour cause, les travaux pourtant annoncés en grande trombe par le gouvernement Nkoghe Bekale a eu, comme plusieurs chantiers gouvernementaux, du plomb dans l’aile. Selon plusieurs indiscrétions, le contrat avec Colas de 8 milliards de nos francs, a été stoppé pour surfacturation du temps de l’ancien ministre Justin Ndoundangoye, jeté depuis en prison. Stoppés depuis près de deux ans, les travaux de réhabilitation ont finalement attribué à un autre français SOCOBA-EDTPL, au terme d’un nouvel appel d’offres lancé en 2020. Le nouveau montant des travaux n’a cependant pas été rendu public.

Selon le ministère des TP, les gros des travaux devraient consister à changer la structure de la route existante et tous les ouvrages hydrauliques. Les travaux concerneront également la réfection des trottoirs. Dans sa première phase, ils concerneront la réhabilitation et l’assainissement : remplace des buses métalliques, traitement des zones de purges. Dans la seconde, la réhabilitation de la chaussée de et de la signalisation : pose de bitume. Puis enfin, la livraison proprement dite du chantier. Les travaux sont prévus pour prendre fin en décembre prochain.