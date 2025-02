Ali Bongo, un 66e anniversaire sous le signe de la faim et de plongée dans l’oubli

Ce 9 février 2025, Ali Bongo célèbre en principe ses 66 ans. Mais loin des fastes présidentiels qui accompagnaient autrefois ses anniversaires, l’ancien chef d’État gabonais passe cette journée dans un contexte bien plus sombre : retranché dans sa résidence surveillée à Libreville, il a entamé une grève de la faim début février pour exiger la libération de son épouse Sylvia et de son fils aîné Noureddin, emprisonnés depuis sa chute du pouvoir.

Lire aussi >>> Sa femme et son fils mal en point en prison, Ali Bongo lance une nouvelle grève de la faim

Président du Gabon de 2009 à 2023, Ali Bongo a passé 5 113 jours à la tête du pays, succédant à son père, Omar Bongo, qui y avait régné pendant 42 ans. Son accession au pouvoir avait été contestée dès le départ, mais il avait su s’imposer, notamment grâce à une mainmise sur les institutions et une opposition matée et forcée à marcher dans les rangs. En 2016, sa réélection chaotique, marquée par des violences et des accusations de fraude, avait déjà fragilisé son autorité.

La fin de 5 113 jours de joie et d’excès

L’AVC qu’il subit en 2018 l’éloigne de la scène publique pendant plusieurs mois et affaiblit considérablement son pouvoir. Son entourage immédiat, dirigé par sa femme et son fils, prend alors le relais dans la gestion des affaires de l’État. Ce clan familial deviendra rapidement une cible privilégiée pour l’opposition et, plus tard, pour les putschistes qui renverseront le régime.

L’une des dernières sorties avec son parti qui l’a évincé

Le 30 août 2023, alors qu’il venait d’annoncer sa victoire à une présidentielle largement critiquée, l’armée décide de mettre un terme à son règne. En quelques heures, le Palais du Bord de Mer est encerclé, Ali Bongo est placé en résidence surveillée, et son clan est démantelé. Noureddin Bongo Valentin et Sylvia Bongo sont arrêtés et accusés de détournement massif de fonds publics.

Son dernier combat... sa famille

Depuis sa chute, Ali Bongo a mené une existence discrète, ponctuée de rares apparitions publiques et de quelques déclarations. Mais la détention prolongée de ses proches l’a poussé à reprendre le devant de la scène, cette fois sous une forme inédite : en cessant de s’alimenter. Selon ses avocats, cette grève de la faim est un cri de détresse face au refus des nouvelles autorités d’accorder à sa famille une évacuation sanitaire.

Son fils et sa femme jetés pour de nombreuses malversations présumées

L’initiative ne suscite pas une vague de compassion au sein de la population. Nombre de Gabonais, jadis soumis à un régime accusé de corruption et de népotisme, restent de marbre, certains allant même jusqu’à railler l’ironie de la situation. Pour eux, Ali Bongo goûte aujourd’hui à l’impuissance qu’il a longtemps imposée à ses adversaires. Mais plus cruel encore, ses anciens fidèles, ceux qui l’adulaient hier encore, l’ont tous lâché.

Des alliés-traitres

Son dernier Premier ministre, Alain-Claude Bilie-By-Nzé, a été le premier à lui demander de quitter la présidence du Parti démocratique gabonais (PDG), croyant sans doute pouvoir en prendre le contrôle. Peine perdue : le 30 janvier dernier, c’est un autre ancien ministre d’Ali Bongo, Blaise Louembé Kouya, qui a finalement hérité des rênes de l’ancien parti présidentiel au terme d’un 13e congrès extraordinaire où aucune allusion n’a été faite à son règne.

Face à ce tableau sombre, l’ex-maître du Gabon a dû officiellement annoncer son retrait de la vie politique… une vie qu’il n’avait plus depuis sa chute. Ironie du sort, il avait misé sur une garde présidentielle surarmée pour éviter tout coup d’État contre lui et sa famille. C’est pourtant cette même garde qui l’a évincé en 2023. Aujourd’hui, Ali Bongo n’a plus ni pouvoir, ni parti, ni alliés. Seuls restent ses souvenirs dorés et une solitude pesante, au rythme de son estomac vide si on en croit sa grève de faim annoncé.