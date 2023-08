Ali Bongo et Albert Ondo Ossa vont clôturer leur campagne ce vendredi à Libreville

Fin de campagne présidentielle animée depuis l’entrée en lice du Pr Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel de la plateforme Alternance 2023. Après deux semaines de campagne pleine pour le président sortant Ali Bongo et seulement une pour Albert Ondo Ossa, les deux principaux candidats à ce scrutin à un tour ont décidé de clôturer en beauté dans la capitale gabonaise par un grand meeting. Ali Bongo au boulevard Bessieux dès 8h00 et Albert Ondo Ossa au rond-point de Nzeng-Ayong dès 13h00.

Ouverte le 11 août, la campagne pour la 11e présidentielle de l’histoire du Gabon sera close ce vendredi 25 août à minuit. Occasion pour les deux principaux challengers de donner rendez-vous à leurs sympathisants ce vendredi à Libreville. Si la campagne d’Ali Bongo lancée en grande trompes a fait un bon démarrage, elle a ensuite été très timide voire invisible bien qu’il ait lui sillonné l’ensemble du territoire.

L’annonce du meeting de clôture d’Ali Bongo

A l’inverse, celle d’Albert Ondo Ossa commencée une semaine plus tard, a été des plus fulgurantes. Faisant de lui le grand favori de cette course présidentielle à un tour. Le candidat d’Alternance 2023 qui a ensuite reçu le soutien de ses pairs, le doit surtout à l’espoir suscité par sa désignation après son passage dans l’émission « 1 candidat 1 projet ». Le « gabonais normal » Albert Ondo Ossa a vite conquis le cœur des gabonais. Avant d’adoubé par les populations qui ont répondu massivement présent à chacun de ses meetings bien que réalisés au pas de course.

Le flyer de son rival Albert Ondo Ossa

C’est donc la boucle des boucles ce vendredi avec ses deux meetings où chacun des deux camps tentera de se vanter d’avoir le plus mobilisé les plus de Librevillois. Le verdict de cette campagne passe par l’ouverture des bureaux de vote samedi où près de 860 000 électeurs dont 16 093 dans la diaspora, seront appelés à les départager. Rappelons qu’ils ne sont plus que 14 candidats dont 9 indépendants encore en lice pour ce scrutin qui pourrait faire date.