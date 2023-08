Campagne présidentielle : Ali Bongo, grand absent des radios et plateaux de télévision

Alors que lors des présidentielles de 2009 et 2016, Ali Bongo ne manquait pas de s’afficher sur de nombreux plateaux de télévision et dans la presse au Gabon et à l’étranger, le champion du Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir depuis 1968) est cette fois devenu invisible. Une absence qui inquiète dans l’opinion. Ali Bongo bouderait-il les médias pour vanter son bilan ?

A moins de 48h avant la clôture de la campagne présidentielle, Ali Bongo semble avoir fait fi des passages dans les médias. Le président sortant, candidat à un 3e mandat à la tête du Gabon, n’a jusque-là fait aucune radio, aucun plateau de télévision. Tout se passe comme si le champion du PDG redoutait d’affronter les journalistes pour défendre ses 14 ans de pouvoir à la tête du pays. Ali Bongo défendant sur Africa24 son bilan lors de la présidentielle de 2016 Même pour des émissions du service public telles que « 52 minutes pour convaincre », Ali Bongo a refusé jusque-là de se plier à cet exercice de clarification où ont défilé tous ses adversaires du 26 août. Bouderait-il ouvertement les médias pour défendre son bilan ? Une choix stratégique de campagne qui ne joue pas en sa faveur car c’est justement grâce à la télévision publique que son rival Albert Ondo Ossa a été propulsé dans cette campagne comme le candidat consensuel de l’opposition. D’ailleurs pour l’émission de la HAC, « 1 candidat 1 projet », passage obligé de tous les 19 candidats à cette présidentielle, Ali Bongo est toujours aux abonnés absents. Selon des sources, il a été tiré au sort comme le dernier candidat à passer à l’écran. Une attente de son passage télévisé très attendu qui devrait intervenir d’ici ce vendredi, date de la fin officielle de la campagne pour ce scrutin électrique qui pourrait signer la fin des 60 ans du régime Bongo. .