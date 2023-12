Akanda : le CTRI nomme un autre général de brigade comme maire de la transition

La série de nominations des maires de la transition par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) s’est poursuivie ce mardi après-midi à Akanda, une ville voisine de la capitale gabonaise. Pour cette mission, c’est le général de brigade Jean Claude Sipamio Berre qui s’est vu confié les rênes de la ville huppée par le CTRI.

Et un maire intérimaire de plus pour le CTRI ! Après Libreville, Owendo, Port-Gentil, Lambaréné et Oyem, les militaires qui ont arraché pacifiquement le pouvoir à Ali Bongo le 30 août dernier continuent de nommer des délégués spéciaux pour prendre en main les villes du pays, remplaçant ainsi les maires sortants dont le mandat a pris fin avec l’annulation du triple scrutin du 26 août.

Communiqué du CTRI N°036 relatif à la nomination du nouveau délégué spécial de la commune d'Akanda pendant la période de la transition. pic.twitter.com/aDEAwn2NNl — Présidence de la République Gabonaise (@PresidenceGA) December 26, 2023

Le communiqué du CTRI

Ce mardi, le tour est revenu à la ville d’Akanda dirigée jusque-là par le maire PDG Yvon Patrick Rombogouera de tomber sous le coup d’une délégation spéciale. Selon le communiqué n°36 du CTRI, les clés de la ville ont été confiées au général de brigade Jean Claude Sipamio Berre, passé par le secrétariat permanent du Conseil national de sécurité (CNS, service des renseignements généraux de la présidence de la République). Celui-ci assumera désormais la fonction de maire intérimaire de la ville pendant toute la période de transition.

Le maire limogé

Cette décision, rendue publique hier par le porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, marque la prise en main de l’armée des principales municipalités du Gabon, dont la gestion est jugée peu orthodoxe comme l’ensemble des villes du pays aux mains de l’ancien régime. Akanda, qui est également le chef-lieu de la province de l’Estuaire, constitue la troisième ville la plus importante du Grand Libreville. Elle est désormais sous l’administration d’un maire de la transition.