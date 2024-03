Afrijet annonce l’ouverture d’une desserte Libreville-Oyem pour la mi-mars

La compagnie aérienne gabonaise Afrijet annonce l’inauguration d’une nouvelle liaison domestique reliant Libreville à Oyem à partir du 13 mars 2024, indique un communiqué parvenu ce samedi à la rédaction d’Info241. Cette nouvelle route aérienne marque un tournant dans le paysage du transport aérien domestique au Gabon, renforçant ainsi le réseau de connectivité et offrant de nouvelles opportunités de voyage pour les passagers.

L’annonce de cette expansion stratégique intervient dans un contexte d’essor pour Afrijet, reflétant son engagement à répondre aux besoins croissants des voyageurs gabonais. Elle fait suite à d’importants travaux de remise aux normes de l’aéroport d’Oyem et à un vol test réussi le 2 mars 2024, démontrant ainsi la capacité de la compagnie à opérer dans cette région du pays.

Une vue de l’aéroport d’Oyem

Avec cette nouvelle liaison, Afrijet devient la première compagnie aérienne à proposer un service direct entre Libreville et Oyem en six ans, marquant ainsi une avancée significative dans l’accessibilité aérienne de cette ville du nord du Gabon. Cette liaison sera opérée avec trois rotations par semaine, offrant aux passagers des options de voyage flexibles et pratiques.

Les vols directs entre Libreville et Oyem seront disponibles les lundis et mercredis, tandis qu’une escale sera effectuée à Port-Gentil les samedis, élargissant ainsi les possibilités de voyage pour les passagers. Cette diversification des options de vol vise à répondre aux besoins variés des voyageurs, tout en favorisant une connectivité efficace à travers le pays.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale de développement régional d’Afrijet, qui vise à renforcer son empreinte sur le marché régional. Elle vient compléter avec succès le lancement de la ligne Libreville-Kinshasa en novembre 2023 et l’ouverture de nouvelles agences à Malabo, en Guinée équatoriale, en janvier 2024.

En renforçant son offre nationale, Afrijet démontre son engagement envers le développement socio-économique du Gabon et de la région CEMAC. En facilitant les déplacements des Gabonais à travers le pays et en favorisant les échanges commerciaux et touristiques, la compagnie contribue de manière significative à la croissance et au développement durable de la région.

Dans cette optique, l’inauguration de la nouvelle liaison Libreville-Oyem témoigne de la volonté d’Afrijet de jouer un rôle moteur dans la promotion de la connectivité aérienne et du développement économique régional. En offrant des services aériens de qualité et en répondant aux besoins évolutifs des passagers, Afrijet consolide sa position en tant que leader de l’aviation gabonaise et partenaire indispensable pour le développement du pays.