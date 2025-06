Setrag :Trafic ferroviaire perturbé entre Lifouta et Mboungou Badouma après un déraillement

La circulation sur le Transgabonais connaît de fortes perturbations depuis ce samedi 14 juin. En cause : le déraillement d’un train de minerais survenu aux environs de 10 h entre les points kilométriques 574+500 et 574+100, soit entre les gares secondaires de Lifouta (Ogooué-Lolo) et Mboungou Badouma (Haut-Ogooué), a annoncé la Société d’exploitation du Transgabonais (Setrag) dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

Si l’incident n’a fait aucun blessé, il a en revanche causé d’importants dégâts matériels sur environ 150 mètres de voie ferrée, contraignant la société ferroviaire à interrompre temporairement la circulation des trains sur ce tronçon. « Les équipes techniques sont mobilisées sur le site pour un retour à la normale dans les meilleurs délais », indique la Setrag. Le communiqué de l’entreprise ferroviaire Plusieurs mesures ont été prises pour limiter les désagréments pour les usagers. Le train de voyageurs n°630, initialement prévu ce samedi, est annulé et reporté au dimanche 15 juin. « Les voyageurs au départ de Franceville et Moanda seront transférés en bus jusqu’à la gare de Lastourville où un train les prendra en charge jusqu’à Owendo », précise la société. Chaque passager sera contacté individuellement. Concernant le train n°611, parti ce samedi à 14 h de la gare d’Owendo, il ne poursuivra sa route que jusqu’à Lastourville. « Les passagers à destination de Moanda et Franceville seront transportés en bus pour rejoindre leur destination finale », ajoute la Setrag. Une nouvelle communication est attendue concernant la circulation des trains prévue pour le dimanche 15 juin. Dans l’intervalle, la vente de billets est suspendue sur l’ensemble du réseau. « Les clients ayant déjà acheté leurs titres de transport peuvent se faire rembourser intégralement dans les guichets de vente », conclut le communiqué. La Setrag présente ses excuses aux usagers et les remercie pour leur compréhension.