RDC : Près de 300 mercenaires étrangers capturés par le M23 et transférés au Rwanda

Environ 288 mercenaires étrangers, majoritairement Roumains, combattant aux côtés des Forces armées de la RDC (FARDC), ont été capturés à Goma par les rebelles du M23, avant d’être transférés au Rwanda ce mercredi 29 janvier. Après leur reddition, ils ont été désarmés et conduits au poste-frontière de La Corniche, dans le district de Rubavu, où les autorités rwandaises les ont pris en charge avant leur rapatriement.

Ces mercenaires faisaient partie d’une coalition comprenant l’armée congolaise et plusieurs groupes armés, dont la milice FDLR, considérée comme une organisation terroriste par l’ONU. Cette capture intervient alors que le M23 poursuit son avancée, mettant en difficulté les forces loyalistes et accentuant les tensions dans la région.

Le gouvernement congolais, qui rejette tout dialogue avec le M23, continue d’opter pour une solution militaire face aux rebelles, rapporte ce mercredi le média rwandais The New Times qui dévoile plusieurs clichés de l’opération. Pendant ce temps, des centaines de soldats congolais et miliciens ont également fui vers le Rwanda, où ils ont été désarmés et pris en charge conformément au droit international.