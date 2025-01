L’OIT ouvre ses portes aux jeunes gabonais grâce à une initiative inédite

Le Bureau international du travail (BIT) a annoncé la mise en place d’une initiative spéciale pour la diversité géographique, destinée à offrir aux jeunes professionnels gabonais une expérience internationale unique. C’est ce qu’indique un communiqué du ministère du Travail de ce lundi 20 janvier parvenu à la rédaction d’Info241. Cette opportunité fait suite à une requête du président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à promouvoir l’intégration des jeunes talents gabonais au sein des institutions internationales.

Cette initiative permet notamment aux candidats qualifiés de nationalité gabonaise de bénéficier d’un financement spécial couvrant les frais de transport, d’hébergement et d’allocation mensuelle, facilitant ainsi leur participation à divers programmes d’échange et de stage au sein du BIT.

Des opportunités adaptées à plusieurs profils

Quatre programmes principaux sont proposés :

Les Jeunes experts associés (JEA/JPO) :

Destinée aux jeunes professionnels âgés de 32 ans maximum, cette opportunité leur permet de contribuer à des projets de développement menés par le BIT. Les critères incluent la possession d’un diplôme universitaire, une maîtrise de l’anglais ou du français et des compétences avérées dans des domaines liés au développement. Les stages, d’une durée de trois à six mois, débuteront entre le 1ᵉʳ et le 15 mai 2025.

La mise à disposition :

Ce programme cible les agents publics gabonais, qui pourront être affectés temporairement au BIT pour une durée maximale de deux ans, afin d’acquérir des compétences spécifiques et renforcer leur expérience professionnelle.

Le détachement :

Similaire à la mise à disposition, il concerne également les fonctionnaires et agents publics pour une durée plus courte (jusqu’à deux ans).

Les chercheurs invités :

Une opportunité ouverte aux chercheurs affiliés à des universités ou institutions académiques gabonaises, leur permettant de mener des travaux de recherche au BIT pour une période de six à douze mois.

Des perspectives pour les jeunes Gabonais

Cette initiative représente une réelle avancée pour les jeunes talents gabonais désireux de se positionner sur la scène internationale et d’acquérir une expertise dans des domaines tels que le développement économique ou la coopération multilatérale.

Le ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage a précisé que les candidatures seront ouvertes jusqu’au 20 février 2025. Les postulants doivent soumettre leur dossier via les services du ministère, qui se chargera ensuite de transmettre les candidatures à l’OIT pour une évaluation conjointe avec le gouvernement.

Avec cette initiative, le Gabon espère renforcer ses capacités locales tout en offrant à ses jeunes citoyens une plateforme pour briller à l’échelle mondiale. Une aubaine pour des professionnels ambitieux, en quête de nouvelles opportunités.