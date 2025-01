L’ancien parti d’Ali Bongo va toiletter ses statuts ce jeudi à quelques mois de la présidentielle d’avril

Le Parti démocratique gabonais (PDG), autrefois pilier du pouvoir au Gabon sous la direction de la famille Bongo, se prépare à organiser un congrès extraordinaire ce jeudi 30 janvier à Libreville. Après la chute d’Ali Bongo consécutive au coup d’État du 30 août 2023 et l’annonce de la présidentielle d’avril, le parti désormais dirigé par un comité provisoire continue de survivre à une mort que lui prédisait plusieurs voix. Dans les bonnes grâces des autorités de la transition qui ont refusé sa dissolution, le parti entend peser toujours avec ce congrès express annoncé seulement ce lundi.

Selon la « Note de référence relative à l’organisation du Congrès extraordinaire » parvenu hier à la rédaction d’Info241, ce rassemblement est justifié par la nécessité de répondre à des « questions urgentes et spécifiques ». Ces enjeux sont cadrés par les articles 20 et 113 des statuts du parti, adoptés en septembre 2008, et visent à réviser les textes fondateurs du parti tout en renforçant sa dynamique interne. Le document insiste sur l’importance de « consolider notre assise sur le terrain » et de « mettre en branle notre capacité de mobilisation ».

Un programme ambitieux pour réorganiser le parti

Les travaux du Congrès extraordinaire, précédés par des réunions stratégiques les 28 et 30 janvier, auront pour objectif principal la révision des Statuts et du Règlement Intérieur du parti. Ce point à l’ordre du jour témoigne d’une volonté de « moderniser le cadre légal et organisationnel » pour adapter le PDG à un environnement politique radicalement changé.

Parmi les autres priorités figurent le renforcement de la dynamique organisationnelle et le développement des capacités internes. « Les enjeux politiques du moment doivent contribuer à consolider notre assise sur le terrain », mentionne la Note de référence. L’objectif affiché est clair : garantir que le PDG reste un acteur incontournable, malgré les bouleversements des dernières années.

Un Congrès express pour renforcer l’unité interne

La Note précise que le Congrès extraordinaire réunira des membres de tous les organes statutaires du parti, notamment le Bureau Politique, le Conseil National, les secrétariats nationaux, provinciaux et locaux, ainsi que les structures spécifiques comme l’UJPDG et l’UFPDG. Ce choix vise à garantir une représentation large et diversifiée des acteurs du parti afin de favoriser une mobilisation efficace et durable.

En mettant l’accent sur l’unité, la direction provisoire souhaite éviter les clivages internes qui pourraient fragiliser davantage le PDG. « Le PDG doit rester fort et actif dans le contexte actuel », affirme la Note, reflétant une volonté de surmonter les divisions engendrées par les événements récents.

Des stratégies électorales en préparation

Au-delà de la simple réorganisation interne, ce Congrès s’inscrit dans une stratégie électorale. « Autant que de besoin, des questions liées à l’échéance électorale annoncée seront abordées », indique la Note. Ce passage laisse entendre que le parti prévoit de peser sur la prochaine présidentielle, avec l’ambition de réaffirmer son rôle sur la scène nationale.

Dans cette perspective, le Congrès devra évaluer les moyens de reconquérir la confiance des électeurs. Cela inclut la redéfinition des alliances et le positionnement du parti dans le contexte post-transition.

Un parti en quête de rédemption

Après avoir dominé la vie politique gabonaise pendant des décennies, le PDG se retrouve aujourd’hui à reconstruire son identité. Les événements de 2023 ont fragilisé sa position, mais le Congrès extraordinaire offre une occasion unique de rebâtir son influence.

Cependant, le chemin vers la rédemption reste semé d’embûches. Le parti doit non seulement restaurer sa crédibilité, mais aussi s’adapter aux attentes d’une population marquée par les échecs de l’ancien régime.