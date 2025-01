Gabon : Le calendrier scolaire bientôt réaménagé en raison de la présidentielle anticipée

Face à l’élection présidentielle anticipée du 12 avril, le gouvernement gabonais prévoit de réajuster le calendrier scolaire pour éviter toute perturbation de l’année académique. Dans un entretien accordé ce mercredi au quotidien L’Union, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq, a détaillé ces modifications et assuré que des mesures sont prévues pour garantir la continuité des enseignements. Conséquence directe, l’année scolaire sera ainsi rallongée de plusieurs dizaines de jours.

« Le réaménagement qui sera effectué concernera beaucoup plus le troisième trimestre », a d’emblée expliqué la ministre. Ainsi, les vacances de fin du deuxième trimestre, initialement programmées pour fin mars, débuteront finalement le 8 mars et s’étendront jusqu’au 16 mars. Le troisième trimestre commencera ensuite plus tôt, du 29 mars au 21 avril, avec une durée raccourcie à trois semaines au lieu des cinq prévues.

La ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume-Leclercq

« Nous n’aurons à rattraper que deux semaines de congés, dues à la période électorale, pour rester dans les standards de 9 mois de cours homologués en République gabonaise », a précisé Camélia Ntoutoume-Leclercq. Un réaménagement qui cependant n’est pas encore officiel mais devrait l’être dans les prochains jours. De même, il ne tient pas compte curieusement de la possibilité d’un second tour probable à cette présidentielle et les bouleversements qu’il pourrait là encore engendrer.

Concernant la fin de l’année scolaire, la ministre a indiqué que celle-ci, initialement prévue le 30 juin, sera prolongée jusqu’au 19 juillet 2025 pour inclure la délibération du second tour du baccalauréat. « L’objectif est d’assurer un équilibre dans l’organisation des trimestres et de permettre aux élèves de finaliser leur programme sans encombre », a-t-elle assuré. Le gouvernement prévoit également des mesures d’accompagnement pour limiter l’impact de ces changements sur les examens nationaux, même si des inquiétudes persistent parmi les élèves et leurs parents.