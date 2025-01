Faites un pronostic pour les matches décisifs du dernier tour de la phase principale de la Ligue des champions !

Les passionnés de ballon rond s’intéressent à la question suivante : quel type de pari est le plus rentable ? Les paris simples et les paris combinés gagnants vous rapporteront une somme rondelette, mais seulement si vous suivez les règles du jeu responsable. Lisez l’aperçu des matchs de la 8ᵉ journée de la Ligue des champions de 1xBet et faites des paris réfléchis sur les matchs décisifs de la phase de ligue via le lien !

FC Barcelone vs Atalanta Bergame, 29 janvier

Le FC Barcelone a déjà validé son ticket pour les barrages et se disputera le titre de meilleure équipe de la phase principale au dernier tour. Pour finir en tête, les Blaugrana doivent renverser l’Atalanta à domicile et espérer un ratage de Liverpool contre le PSV.

L’Atalanta veut rester dans le top 8 et se qualifier directement pour éviter la case des barrages. La Dea doit vaincre pour tirer tranquillement son épingle du jeu. Bergame ne se contentera pas de bétonner simplement le jeu, tandis que les Catalans ont déjà confirmé leur statut d’équipe la plus prolifique, avec plus de 2.5 buts plantés en 7 journées de la C1. Les supporters s’attendent à une avalanche de buts et à un match spectaculaire.

Cotes : V1 - 1.769, X - 4.55, V2 - 4.245

VfB Stuttgart vs Paris Saint-Germain, 29 janvier

Les deux formations ont décroché des victoires aux deux derniers tours et sont parvenues à s’insérer dans le top 24. Cependant, il est encore trop tôt pour penser aux matches à élimination directe. Manchester City marche sur leurs talons et seule une victoire dans un face-à-face garantira au PSG ou à Stuttgart le passage à l’étape suivante.

Il sera difficile de barrer la route à l’équipe de Luis Enrique, qui reste sur une série de 12 matches sans défaite, toutes compétitions confondues. Mais Stuttgart réussissait à imposer son jeu aux représentants de la cour des grands, et le gegenpressing épuisant de la troupe de Sebastian Hoeness peut potentiellement étouffer le tiki-taka parisien.

Cotes : V1 - 3.705, X - 2.58, V2 - 2.754

PSV Eindhoven vs Liverpool, 29 janvier

Liverpool a remporté les 7 matches de la phase de championnat, n’encaissant que 2 buts et s’est déjà hissé au prochain tour. Un succès des Merseysiders contre le PSV permettra juste de conforter leur statut de leader. Dans le même temps, les Rouge et Blanc n’ont pas perdu leur motivation et veulent améliorer leur position au classement avant les matches à élimination directe.

Des tribunes bondées sont attendues au Phillips Stadium, et le soutien des supporters est capable de redonner du souffle aux hôtes. Matteo Dams, Ricardo Pepi et Johan Bakayoko voudront certainement renforcer leur crédit dans le match contre Liverpool et attirer le regard des recruteurs des géants européens.

Cotes : V1 - 3.06, X - 3.91, V2 - 2.283

Stade Brestois vs Real Madrid, 29 janvier

Les Pirates sont devenus l’une des principales découvertes de la phase principale de la Ligue des champions. Avec 13 points conquis en 7 matches, Brest s’est assuré de passer à l’étape suivante. Une victoire sur le Real Madrid donnera aux Français une chance de se battre pour une place dans le top 8 et les enverra directement en huitièmes de finale.

Les Merengues sont ancrés dans le ventre mou du classement et convoitent un succès précieux au dernier tour pour se retrouver parmi les mieux classés à l’étape des matches à élimination directe. Malgré 3 échecs en 7 journées, le Real reste l’une des équipes avec le rendement le plus élevé et est capable d’offrir aux fans une féerie passionnante à chaque match.

Cotes : V1 - 7.55, X - 5.37, V2 - 1.423

