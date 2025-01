Panthères du Gabon : Thierry Mouyouma suspendu pour les deux premiers matchs de la CAN 2025

Le sélectionneur des Panthères du Gabon, Thierry Mouyouma, sera absent des deux premiers matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. La Confédération africaine de football (CAF) l’a suspendu pour deux rencontres, après son exclusion lors du dernier match des éliminatoires contre la République centrafricaine en novembre.

Cette suspension l’empêche d’accéder au banc de touche, aux vestiaires des arbitres et d’exercer toute fonction officielle durant cette période. L’incident à l’origine de cette sanction remonte à la 6ᵉ journée des qualifications, lorsque le Gabon s’est imposé 1-0 en Afrique du Sud. À la 80ᵉ minute, l’arbitre a sifflé une faute litigieuse dans la surface de réparation, provoquant la colère de Mouyouma, qui a violemment contesté la décision.

Le sectionneur gabonais hors jeu pour les premiers matchs

Ses invectives envers le corps arbitral lui ont valu un carton rouge et, par la suite, une suspension disciplinaire. En conséquence, Thierry Mouyouma suivra depuis les tribunes les matchs Cameroun-Gabon (24 décembre) et Gabon-Mozambique (28 décembre). Son absence sera d’autant plus pesante que son adjoint, Cédric Moubamba, ne pourra pas non plus être sur le banc tout au long du tournoi, faute de licence A CAF, un diplôme obligatoire pour exercer en phase finale de la CAN.

Un mauvais coup dur pour la sélection gabonais logé ce lundi dans le groupe F de la mort avec la Cote d’ivoire, championne en titre, et le Cameroun, deux monstres sacrés du football gabonais. Une perspective peu reluisante pour les Panthères qui devront avoir tout son savoir-faire mobilisé pour faire face à un groupe très relevé qui ne peut pas laisser place à la moindre erreur, encore moins une improvisation devant des géants du football qui eux seront sans pitié.