Port-Gentil : Le budget 2025 adopté en baisse de 1,16 milliard avec aucun investissement prévu !

La commune de Port-Gentil devra composer avec une baisse significative de son budget pour l’exercice 2025. Voté à l’unanimité ce 29 janvier, il s’élève à 8 658 739 480 FCFA, contre 9 827 834 429 FCFA en 2024, soit une diminution de 1,16 milliard FCFA ( -11,89% ). Cette réduction drastique contraint la délégation spéciale à limiter ses dépenses au seul fonctionnement, excluant toute possibilité d’investissement.

Le budget a été adopté par les 13 conseillers présents lors de la commission ad hoc chargée de son élaboration. Face à cette contraction budgétaire, le délégué spécial chargé de la gestion de la commune, le général de corps d’armée Pierre Rizogo Rousselot, insiste sur la nécessité d’une gestion plus rigoureuse : « Cette situation nous oblige à renforcer la performance et la rigueur dans le recouvrement de nos recettes propres. Place désormais à la traque des niches fiscales et à la maîtrise des biens et services générateurs de revenus. »

Un budget limité au fonctionnement

Aucun investissement n’est prévu dans la section 69 du budget, qui affiche un montant de 0 FCFA pour les projets de développement. La délégation spéciale ne pourra donc pas financer d’infrastructures ni améliorer les services publics « Nous devons jouer notre partition, mais nous restons dans l’attente des moyens nécessaires pour répondre aux attentes des populations. »

Une vue des officiels ce mercredi

Malgré cette situation, le poste consacré aux ristournes connaît une légère augmentation, atteignant 4 840 584 429 FCFA, contre 4 692 834 429 FCFA en 2024, soit une hausse de 147 750 000 FCFA (+3,14%). En revanche, les recettes propres chutent à 1 954 327 551 FCFA, contre 4 006 405 000 FCFA l’année précédente, représentant une baisse de 1,05 milliard FCFA (-26,25%).

Des restrictions qui compromettent les projets

Le délégué spécial pointe du doigt les retards de l’État dans l’allocation des ristournes, ce qui a empêché la commune de concrétiser plusieurs projets en 2024. Cette situation pourrait de nouveau affecter des services essentiels, notamment l’acquisition de carburant, l’achat de registres d’état civil et l’entretien des infrastructures. La subvention de fonctionnement accordée par l’État s’établit à 863 827 500 FCFA, tandis que 779 800 000 FCFA sont dédiés à la gestion des ordures ménagères.

Une vue de l’assistance

Face à ces restrictions, plusieurs projets risquent d’être reportés, notamment la construction d’une gare routière, d’une salle d’archivage et la réfection du bâtiment des hôtes de marque. Le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Jean-Robert Nguema Nang, déplore cette situation : « Ce budget ne couvrira que le fonctionnement. Aucun investissement ne sera possible, c’est bien dommage. » Les autorités locales espèrent une intervention de la tutelle pour pallier ces difficultés et éviter une paralysie des services municipaux.