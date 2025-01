Géologie : L’Afrique pourrait se diviser en deux bien plus tôt que les prévisions des scientifiques

Les scientifiques avertissent que l’Afrique se divise plus rapidement qu’on ne le pensait, indique un article paru ce jeudi au journal anglais Daily Mail. Une fissure de 56 km apparue en 2005 dans le désert éthiopien s’élargit d’environ 1,3 cm par an. Ce phénomène découle du rift est-africain, une immense fracture de 3.500 km traversant notamment la Somalie, le Kenya, la Tanzanie et une partie de l’Éthiopie. Les chercheurs estiment désormais que la séparation pourrait survenir d’ici un à cinq millions d’années, bien plus tôt que les dizaines de millions d’années envisagées initialement.

Ce processus, causé par la divergence des plaques tectoniques nubienne et somalienne, pourrait entraîner la formation d’un sixième océan sur Terre. Selon le professeur Ken Macdonald, de l’université de Californie, les eaux de l’océan Indien pourraient inonder la vallée du rift, créant un océan aussi profond que l’Atlantique. Les lacs de la région, comme ceux des Grands Lacs africains, témoignent déjà des bouleversements géologiques en cours, abritant 25 % de l’eau douce non gelée et 10 % des espèces de poissons du globe.

Des fissures similaires sont apparues au Kenya en 2018, et des avancées scientifiques, notamment par satellites, ont permis de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. Les chercheurs observent des activités volcaniques et sismiques accrues dans cette région où la croûte terrestre s’amincit. Madagascar pourrait également se fragmenter en deux îles distinctes à terme. L’émergence du « continent nubien » redessinera la géographie mondiale et enrichira notre compréhension des dynamiques tectoniques.