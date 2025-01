Un stage de karaté pour célébrer le 70e anniversaire du maître Raymond Ndong Sima

Le gymnase du Palais des Sports de Librevillea vibré ce 26 janvier au rythme des arts martiaux lors d’un stage de karaté-do organisé par l’Association gabonaise des arts martiaux (AGAM). L’événement marquait non seulement le lancement officiel de la saison sportive 2025, mais également une célébration exceptionnelle : le 70e anniversaire du grand maître Raymond Ndong Sima, ceinture noire 8e dan, une figure emblématique des arts martiaux au Gabon.

En présence du nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Patrick Barbera Isaac, cette journée a rassemblé athlètes, maîtres et passionnés pour rendre hommage à celui qui a profondément marqué l’histoire du karaté gabonais : l’actuel Premier ministre de la transition, par ailleurs grand pratiquant de cet art martial.

Un pilier des arts martiaux honoré

Raymond Ndong Sima, ancien sélectionneur national et directeur technique national, a joué un rôle clé dans la structuration et le développement des arts martiaux au Gabon. Reconnu pour sa rigueur et son dévouement, il a formé de nombreuses générations de pratiquants, contribuant ainsi à la popularisation de la discipline dans le pays.

Le maitre à l’œuvre

Raymond Obame Sima, ceinture noire 2e dan et président de l’AGAM, a exprimé sa reconnaissance envers les athlètes présents lors de son discours. Il a souligné l’importance de cet événement à la fois pour célébrer une personnalité majeure et pour renforcer la cohésion au sein de la communauté des arts martiaux.

De son côté, le maître Raymond Ndong Sima s’est déclaré profondément ému par cet hommage. « C’est une grande joie de voir tant de visages réunis pour célébrer ensemble la passion des arts martiaux », a-t-il confié.

Une journée pour l’histoire

Ce stage, placé sous le signe de la transmission et du partage, a permis aux participants d’apprendre auprès des meilleurs et de perpétuer l’esprit du karaté-do. Il marque également un jalon important dans la saison sportive, tout en mettant en lumière les efforts déployés par l’AGAM pour promouvoir la discipline au Gabon.

Une autre vue de ce stage

À travers cet hommage, le grand maître Raymond Ndong Sima demeure une source d’inspiration pour les générations actuelles et futures, incarnant les valeurs fondamentales des arts martiaux : respect, discipline et persévérance.