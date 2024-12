Meurtre à Libreville : la police gabonaise traque un présumé meurtrier, la population sceptique

Le Commandement en chef des Forces de police nationale (FPN) a diffusé, lundi 16 décembre, un avis de recherche à l’encontre d’un jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années, suspecté de meurtre à Libreville. Ce crime aurait été commis dans la nuit du 9 au 10 décembre 2024, en plein cœur de la capitale gabonaise.

Sur le cliché partagé par la police, le suspect, crâne rasé, teint noir, et de corpulence moyenne, apparaît à visage découvert, vêtu d’un tee-shirt gris et arborant un sourire. Cet avis de recherche, lancé en vertu de l’article 26 du Code de procédure pénale gabonais, exhorte les populations à coopérer. « Toute personne pouvant l’identifier ou fournir des informations permettant de le localiser est priée de joindre les services de la Police au 074 18 12 12 ou via WhatsApp au 065 81 81 81 », précise le communiqué.

L’avis de recherche de la police

Les Forces de police nationale ont intensifié les recherches avec un important déploiement policier dès le 9 décembre au soir. Parallèlement, le Tribunal de Libreville a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances et le mobile de ce crime, tandis que des hommages au disparu, décrit comme calme, généreux et patient, ont fleuri sur les réseaux sociaux.

Cependant, cet appel à la collaboration n’a pas été accueilli sans réserve. Sur la page officielle Facebook de la FPN, des commentaires moqueurs témoignent d’une colère sous-jacente parmi les citoyens. Beaucoup critiquent les méthodes des forces de l’ordre, notamment après des incidents récents où des riverains avaient été rasés pour avoir enfreint le couvre-feu. Ces critiques soulignent une fracture entre la population et les autorités, qui devront regagner la confiance publique pour mener cette traque à bien et rendre justice à la victime.