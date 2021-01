BEPC 2021 : les candidats libres session 2020 exonérés de procédure pour 2021 !

Alors que l’examen 2020 du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) ne s’est tenu au Gabon pour cause de Covid-19, l’on ne savait pas le sort réservé à ceux déjà inscrits l’année dernière. Le ministère de l’Education nationale a tranché ce jeudi, via un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, en les exonérant d’une nouvelle inscription à cet examen national.

« Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale chargé de la Formation Civique informe les candidats libres dont les noms figurent dans le Registre du BEPC de la session 2020, qu’ils gardent le bénéfice de leur inscription et sont donc autorisés à composer pour l’examen du BEPC de cette session 2021 », précise le communiqué officiel.

Avant de leur signifier que ces candidats n’auraient pas non plus à débourser des frais supplémentaires. « A ce sujet, il tient à rappeler que leurs dossiers restent valables et par conséquent n’ont lus à payer, de nouveau, les frais de participation au Trésor Public », annonce Théodore Koumba, le secrétaire général du ministère de l’Education nationale.