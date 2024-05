Dialogue national : L’archevêque de Libreville porté à la tête du comité de surveillance

Déjà président du Dialogue national inclusif, l’archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba, a été nommé ce mercredi soir à la tête du Comité de surveillance chargé de suivre la mise en œuvre des conclusions de ce dialogue. C’est ce qu’a annoncé le communiqué n°60 diffusé par le porte-parole du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Après la constitution du Comité de suivi et d’évaluation également constitué hier par décret du président de la Transition, le général Brice Oligui Nguema, le CTRI a dévoilé dans la même soirée les membres du Comité de Surveillance. Il s’agit d’une dizaine de personnalités, dirigées par Mgr Jean-Patrick Iba-Ba en qualité de coordonnateur,. Il sera secondée par le général de brigade Etienne Madama Mahoundi.

Coordonnateur Mgr Jean-Patrick Iba-Ba Coordonnateur adjoint Général de Brigade Etienne Madama Mahoundi Rapporteurs Geoffroy Foumboula Libeka Makosso Colonel Bernadette Nseng Nseng Zogo Membres Marc Ona Essangui Pr Gabriel Zomo Yebe Pr Emmanuel Mve Mengome Pr Guy Serge Bignoumba Lieutenant-Colonel Yannick Alevinant Carmelle Claire Newman Etegue

Outre ces deux responsables, les rapporteurs Geoffroy Foumboula Libeka Makosso et le colonel Bernadette Nseng Nseng Zogo complètent cette équipe dirigeante chargée de veiller à l’application des résolutions prises lors du Dialogue National Inclusif, promettant un renouveau politique, économique et social pour le Gabon par ses nombreuses résolutions.

En plus de ces quatre personnalités, six autres membres rejoignent le Comité de Surveillance : Marc Ona Essangui, le Pr Gabriel Zomo Yebe, le Pr Emmanuel Mve Mengome, le Pr Guy Serge Bignoumba, le lieutenant-colonel Yannick Alevinant, et Carmelle Claire Newman Etegue. Il reste désormais à connaître les détails des décrets définissant les missions de ces deux structures post-dialogue.