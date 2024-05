RDC : Plusieurs morts après une tentative de coup d’Etat déjouée par les autorités

Les forces armées de la République démocratique du Congo (RDC) ont réussi à déjouer une tentative de coup d’État, a annoncé ce dimanche le porte-parole des forces armées, le général Sylvain Ekenge. L’opération a eu lieu très tôt ce dimanche faisant plusieurs morts d’un le chef des assaillants Christian Mahlanga.

« Une tentative de coup d’État a été étouffée dans l’œuf par les forces de défense et de sécurité, » a déclaré le général Ekenge, rassurant la population que la situation est sous contrôle. Il a ajouté que les putschistes avaient été arrêtés, sans toutefois révéler leurs noms. « Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à l’appui, » a-t-il affirmé.

Tensions à Kinshasa

Les événements ont été marqués par une fusillade matinale près de la résidence de Vital Kamerhe, député et candidat au poste de président de la chambre basse du parlement de la RDC. Selon le site congolais Actualité, trois personnes ont été tuées, dont deux policiers.

Le message des putshistes

Parallèlement, des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent la présence de personnes armées au sein du palais présidentiel. Les individus, vêtus d’uniformes arborant les écussons d’un groupe rebelle, s’exprimaient en anglais et en français. Ils ont déclaré vouloir destituer le président de la RDC, Félix Tshisekedi. D’après ces sources, Christian Mahlanga, qui a résidé aux États-Unis ces dernières années, serait à la tête des putschistes.

Réponse gouvernementale

Le portail Media Congo rapporte que Christian Mahlanga a été tué par les forces gouvernementales lors de l’assaut. Face à cette situation tendue, le général Ekenge a exhorté la population à vaquer librement et tranquillement à ses occupations, soulignant que les forces armées continuent de garantir la sécurité du pays. Cette tentative de coup d’État, bien que rapidement avortée, souligne les défis sécuritaires persistants auxquels est confrontée la RDC.

Le chef des assaillants tué

Les autorités ont promis de fournir plus de détails et des preuves visuelles dans les jours à venir pour éclaircir les circonstances exactes de cette tentative de déstabilisation du gouvernement.