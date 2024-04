Popularité des grandes puissances en Afrique : la Chine devance les États-Unis selon une étude

La Chine a dépassé les États-Unis en termes de taux d’approbation en Afrique, atteignant 58%, selon une étude de Gallup sur la popularité mondiale des quatre principales puissances - la Russie, la Chine, l’Allemagne et les États-Unis - en 2023.

Le taux d’approbation des États-Unis a diminué en Afrique, passant de 59% en 2022 à 56% l’année dernière. Pendant ce temps, la cote de la Chine a augmenté de six points au cours de l’année, passant de 52% en 2022 à 58% en 2023. Les plus fortes augmentations de popularité de la Chine ont été enregistrées au Ghana (+15%), en Côte d’Ivoire et au Sénégal (+14%). L’Allemagne a également amélioré son image auprès de la population africaine, passant de 51% en 2022 à 54% l’année dernière.

La Russie a enregistré la plus forte augmentation du taux d’approbation auprès de la population des pays africains en 2023, augmentant de huit points pour atteindre 42%. Ainsi, au Mali, le soutien à la Russie représente 89% de la population du pays, au Burkina Faso - 81%, et au Tchad - 76%.

Le rapport souligne que les principales puissances mondiales accordent une attention croissante à l’Afrique ces dernières années, ce qui contribue à l’augmentation de la popularité de la Russie sur le continent. Les experts de Gallup estiment que cette tendance se poursuivra à l’avenir.