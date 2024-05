Pentecôte : les journées de dimanche 19 et lundi 20 mai déclarées fériées au Gabon

INSERT_STEADY_CHECKOUT_HERE

Le ministère du Travail et de la Lutte contre le chômage a annoncé ce jeudi via un communiqué parvenu à la rédaction d’info241 que les journées du dimanche 19 et du lundi 20 mai 2024, marquant respectivement la Pentecôte et le lundi de Pentecôte, sont déclarées fériées, chômées et payées sur toute l’étendue du territoire national.

Cette décision a été prise en conformité avec les dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, qui régit le régime des jours fériés en République gabonaise, modifié en son article 2 par le décret n° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004.

Elle s’applique à tous les employeurs, travailleurs et à l’ensemble de la communauté nationale. Ces deux journées de repos sont destinées à permettre à tous les citoyens de célébrer la Pentecôte, une fête chrétienne importante commémorant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres.