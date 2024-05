Gouverneurs et ambassadeurs du Gabon bientôt contraints à prêter serment devant Oligui Nguema

Le conseil des ministres tenu ce mardi 14 mai à Libreville a entériné un bien curieux projet de loi concernant les ambassadeurs et gouverneurs de provinces. Désormais, ces hauts cadres de l’administration intérieure et extérieure du Gabon devront prêter serment devant le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, avant leur entrée en fonction.

Dans la continuité de l’œuvre d’Ali Bongo visant à obliger notamment les ministres à une cérémonie de prestation de serment, les autorités de la transition ont étendu cette disposition aux gouverneurs et ambassadeurs du Gabon. Une manière habile de s’assurer de leur fidélité et de leur loyauté envers les autorités gabonaises établies.

Une vue du conclave gouvernemental d’hier

En effet, le projet de loi proposé par le ministre des Affaires étrangères et adopté par le président de la transition et ses ministres est dit conforme aux dispositions de l’article 47 de la Constitution. Dorénavant, ambassadeurs et gouverneurs des 9 provinces du pays devront ainsi passer par cette étape préalable pour entrer en fonction.

Le projet de loi, qui devra passer par le parlement de transition, prévoit que cette prestation de serment se déroule « au cours d’une audience solennelle présidée par le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, du Premier Ministre et, selon le cas, du Ministre des Affaires Étrangères ou du Ministre de l’Intérieur », précise le communiqué sanctionnant les travaux du conseil des ministres d’hier.

Il s’agit là d’une manière pour les autorités de la transition d’emprunter à l’ancien régime certaines de ses mesures d’assujettissement visant à s’assurer de la loyauté des personnalités promues. Cela montre que l’ancien régime déchu, renversé par l’armée gabonaise, n’avait pas que de mauvaises idées pour se garantir la fidélité des instruments du pouvoir local et dans la diplomatie gabonaise.