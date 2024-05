Le gouvernement gabonais sommé de matérialiser les résolutions du Dialogue national inclusif !

Saluant les conclusions du Dialogue national inclusif (DNI), le président de la transition, la général Oigui nguema, réuni en conseil des ministres avec son gouvernement ce mardi à Libreville, a donné le tempo. Les ministères concernés ont ainsi été sommés de produire un plan d’action hebdomadaire pour concrétiser les résolutions du DNI. Un coup de pression pour éviter les errements du passé, indique le communiqué final du conseil des ministres.

Alors que ce n’est que ce 13 mai que le Premier ministre Raymond Ndong

Sima a reçu officiellement le rapport du Dialogue national inclusif, ses ministres ont été sommés hier d’accélérer la cadence. Lors du conseil des ministres du 14 mai, une sommation claire leur a été faite pour établir sans délai un plan d’action pour l’application de ces résolutions. Ces conclusions, jugées « ambitieuses » et porteuses d’un avenir prospère pour le Gabon, nécessitent une mise en œuvre diligente et coordonnée.

Le président de la Transition a ainsi chargé le Premier ministre, chef du gouvernement de la Transition, de veiller à ce que chaque département ministériel impliqué élabore rapidement son plan d’exécution des mesures relevant de ses compétences. Cette démarche sera menée en collaboration étroite avec les instances dédiées, notamment le Comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des conclusions du Dialogue national.

Dans un souci de transparence et de suivi rigoureux, il est prévu que ces plans d’action fassent l’objet d’un rapport de suivi hebdomadaire, directement adressé au président de la transition. Cette mesure vise à assurer une évaluation constante de l’avancement des actions entreprises. Le président de la transition a souligné l’impératif d’une collaboration harmonieuse entre tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ces résolutions.

Il est plus que nécessaire de rompre avec les pratiques inefficaces du passé pour obtenir des résultats tangibles et bénéfiques pour la population gabonaise. Cette synergie d’action est essentielle pour garantir le succès de cette entreprise « ambitieuse » et répondre aux aspirations légitimes du peuple gabonais en matière de progrès et de prospérité.