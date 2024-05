Dialogue national au Gabon : le comité de suivi et d’évaluation confié au général Dieudonné Pongui

C’est ce qui ressort d’un communiqué rendu public ce mercredi par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), huit jours après la fin du Dialogue national inclusif. Le président de la transition a enfin mis en place son comité de suivi et d’évaluation. Il comptera 34 membres et sera dirigé par un gendarme, le général de corps d’armée Dieudonné Pongui, secondé par l’évêque de Franceville, Mgr Ephrem Ndjoni, et le général Jean Ekoua.

Après le millier de résolutions prises par plus de 600 participants au dialogue national convoqué durant le mois d’avril, place désormais à leur matérialisation. Pour y arriver, le CTRI a pris soin de nommer hier ses différents responsables qui auront la lourde charge de diriger le « Comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des conclusions du Dialogue national inclusif ». Celui-ci aura à sa tête trois coordinateurs généraux qui sont, dans l’ordre, le général Dieudonné Pongui, Mgr Ephrem Ndjoni et le général Jean Ekoua. Ils seront également assistés de trois rapporteurs généraux, à savoir François Ndong Obiang, Yves Sylvain Moussavou Boussougou et Ornélia Ndaot Zitombo. Ce comité de suivi sera également composé des acteurs des trois différentes grandes commissions du dialogue, à raison de neuf personnes par commission. Voici la composition complète de ce comité de suivi et d’évaluation : Coordonnateur Général : Général Dieudonné Pongui

Coordonnateur Général Adjoint 1 : Monseigneur Ephrem Ndjoni, Evêque de Franceville

Coordonnateur Général Adjoint 2 : Général Jean Ekoua

Rapporteur Général : François Ndong Obiang

Rapporteur Général Adjoint 1 : Yves Sylvain Moussavou Boussougou

Rapporteur Général Adjoint 2 : Ornélia Ndaot Zitombo Commission politique : Coordonnateur : Général Roger Auguste Bibaye Itandas

Rapporteur : Hervie Pongui, épouse Ditengou

Membres : Paul Malekou Ernest Mpouho Epigat Pr. Grégoire Biyogo Eddy Minang Me Charles Henry Gey Johanna Boussamba Sandrine Nguembe Endamane

Commission économique : Coordonnateur : Jean Gaspard Ntoutoume Ayi

Rapporteur : Ludwine Oyeni Amony

Membres : Mays Mouissi Pr. Alexis Essono Ovono Pr. Médard Mengue Bidzo Justine Judith Lekogo François Auguste Akomezogho Christian Mboulou Adrien Taty

Commission sociale : Coordonnateur : Pr. Elza Bivi

Rapporteur : Elza Ritchuelle Boukandou

Membres : Camélia Ntoutoume Leclerc Lt. Colonel Esther Mangayi Commandant Charlotte Mbeng More Nsi Jeanne-Marie Minkoue Léandre Bouloubou Jean Rémy Yama Alexandre Awassi