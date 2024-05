Déjà 166 186 attestations de NIP délivrées aux citoyens gabonais du Grand Libreville

Le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, a présenté ce vendredi à Libreville, lors d’un point de presse, un premier bilan de l’opération de délivrance du Numéro d’identification personnelle (NIP) en prélude à l’établissement de la future carte d’identité nationale électronique. Démarrée le 3 avril dans le Grand Libreville, cette opération a déjà permis de délivrer 166 186 attestations de NIP aux citoyens gabonais.

En un peu plus d’un mois, les chiffres de l’opération parlent d’eux-mêmes. Jusqu’à ce vendredi, 105 000 attestations NIP ont été délivrées en présentiel, tandis que 61 186 ont été obtenues en ligne. Cette opération, qui propose deux modes d’obtention – en présentiel et en ligne – vise à faciliter l’accès des citoyens à leur NIP, une pièce d’identité essentielle pour diverses démarches administratives et civiles.

Un visuel de l’opération en cours

Le succès de cette opération peut être attribué à la forte mobilisation des équipes sur le terrain et à l’efficacité du système en ligne mis en place. Les points de délivrance en présentiel, situés dans divers arrondissements du Grand Libreville, ont accueilli des milliers de citoyens désireux d’obtenir rapidement leur attestation. Parallèlement, la plateforme en ligne a permis une délivrance rapide et sans encombre, accessible à tous les détenteurs d’une connexion internet.

Les citoyens ont jusqu’au 10 juin 2024 pour obtenir leur NIP en ligne. Après cette date, l’opération se déplacera vers l’intérieur du pays, permettant ainsi à une plus grande partie de la population de bénéficier de ce service indispensable. Cette extension géographique de l’opération démontre l’engagement des autorités à garantir une couverture nationale complète et à assurer l’inclusion de tous les Gabonais dans ce processus de modernisation.

Le ministre Hermann Immongault a salué la bonne conduite de cette opération et a encouragé les citoyens à profiter des derniers jours de délivrance en ligne. « La réussite de cette première phase dans le Grand Libreville est un pas important vers une meilleure organisation et gestion de notre population. Nous comptons sur la même mobilisation et la même détermination pour les prochaines étapes de l’opération dans le reste du pays, » a-t-il déclaré.