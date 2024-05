La fondation Ma Bannière lance un ambitieux programme de soutien aux jeunes vulnérables du Gabon

La fondation Ma Bannière de la Première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema, a clôturé ce mercredi à Libreville la première phase de son Programme d’action professionnelle. Selon le communiqué de la fondation parvenu ce vendredi à la rédaction d’Info241, cette initiative est destinée à soutenir les jeunes vulnérables âgés de 18 à 35 ans. Ledit programme avait été lancé le 10 mai avec pour ambition d’offrir une approche personnalisée alliant écoute, aide à l’orientation et soutien psychosocial aux bénéficiaires.

Zita Oligui Nguema entend agir pour les jeunes gabonais vulnérables. C’est l’ambition poursuivi par l’action posée du 10 au 15 mai dernier via sa fondation Ma Bannière. Le Programme d’action professionnelle cible des jeunes en situations particulièrement précaires, sélectionnés parmi les groupes vulnérables des associations locales.

Agir pour les jeunes vulnérables

Les bénéficiaires incluent des jeunes filles mères sans scolarisation ni formation professionnelle, des anciens détenus, et des enfants de la rue. L’objectif est de fournir une intervention cruciale pour prévenir des issues telles que le suicide, les comportements sexuels à risques et l’abus de substances nocives.

Une vue de l’opération

À travers ce programme, la fondation Ma Bannière cherche à éveiller la conscience des jeunes et à les autonomiser en leur offrant des compétences clés pour un avenir professionnel réussi. Les équipes de la Fondation ont établi des relations profondes avec les participants, écoutant attentivement leurs histoires, aspirations et défis personnels pour mieux les accompagner vers l’autonomie.

Satisfécit pour cette première phase

« Cette première phase est le début d’un chemin vers l’autonomie et la réussite de nos jeunes. L’enthousiasme et la résilience des participants nous motivent à continuer notre accompagnement à chaque étape de leur parcours. », a souligné mercredi Mme Oyili, responsable du département social de la Fondation.

L’engouement suscité

La journée d’ouverture a permis d’accueillir plus de 50 jeunes, qui ont été écoutés et orientés par des conseillers d’orientation-psychologues, marquant un premier pas vers un avenir prometteur. Les retours positifs des participants soulignent l’impact significatif du programme sur leur transformation personnelle, sociale et économique.

La fondation Ma Bannière a également exprimé sa gratitude envers ses partenaires pour leur soutien constant, qui rend possible la réalisation de ces initiatives essentielles pour la société gabonaise. Des informations supplémentaires concernant la deuxième phase du programme seront communiquées ultérieurement.