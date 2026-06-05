Gabon : Le journaliste Tounda Youbi toujours en prison face au silence de la ministre Gninga Chaning

L’attente devient insoutenable pour la corporation. Plus d’un mois après son incarcération consécutive à une plainte de la ministre du Commerce, des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat des jeunes, Zenaba Gninga Chaning, le journaliste Médard Tounda Youbi croupit toujours en cellule. Son tort : la publication d’un article de presse à caractère analytique. Un emprisonnement qui perdure malgré les tentatives de conciliation initiées par le Réseau national des journalistes indépendants (RENAJI) à la mi-mai.

Faisant preuve d’une volonté d’apaisement, le RENAJI a multiplié les démarches durant près de deux semaines pour obtenir une audience avec la membre du gouvernement. Cette persévérance a finalement porté ses fruits le mercredi 13 mai 2026. Une délégation du réseau, conduite par son président Aimé Serge Boulingui, a été formellement reçue par la plaignante pour engager un dialogue constructif en vue d’obtenir la libération de leur confrère.

Un dialogue resté lettre morte malgré les promesses

Au cours de cette rencontre, les échanges ont inévitablement porté sur l’historique des relations professionnelles liant la ministre au journaliste. Les deux parties ont notamment évoqué leur collaboration lors de la campagne présidentielle du 12 avril 2025, où Médard Tounda Youbi accompagnait la candidate, ainsi que les fonctions qu’il a par la suite occupées au sein de son cabinet ministériel sous la Transition.

La rencontre d’apaisement entre le Renaji et la ministre

À l’issue de ce tour de table, Zenaba Gninga Chaning aurait laissé entrevoir une lueur d’espoir. La ministre s’était engagée à consulter ses conseils juridiques afin d’examiner attentivement les voies pouvant mener à une issue favorable dans ce dossier. Cette perspective avait légitimement suscité un certain optimisme au sein du bureau du RENAJI, intimement convaincu que la carte du dialogue contribuerait à la décrispation de cette affaire.

Le RENAJI dans l’expectative

Cependant, la réalité du terrain est venue doucher cet enthousiasme initial. Près de trois semaines après ce tête-à-tête politique, le réseau de professionnels des médias affirme n’avoir reçu aucune suite concrète. Ce silence persistant de la tutelle entretient une attente angoissante et soulève de vives interrogations autour d’un dossier devenu emblématique pour la défense de la liberté de la presse et la protection des droits des journalistes gabonais.

Refusant de céder au fatalisme, le RENAJI a tenu à réaffirmer sa position il y a quelques jours par le biais d’un message public diffusé sur le réseau social Facebook. L’organisation professionnelle y rappelle sa totale disponibilité à poursuivre les pourparlers et son indéfectible attachement à une résolution pacifique du conflit. Ses membres espèrent ardemment que les engagements verbaux évoqués le 13 mai dernier se traduiront enfin par des actes palpables actant la remise en liberté de Médard Tounda Youbi.